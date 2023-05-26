Зміцнення обороноздатності України: Зеленський зустрівся із сенатором США (відео)

Володимир Зеленський: «Вдячний всьому американському суспільству, президенту Байдену, Конгресу США за потужну двопартійну та двопалатну підтримку України»

Глава держави подякував Ліндсі Грему за непохитну позицію щодо України

Сьогодні, 26 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

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Під час зустрічі Зеленський подякував Ліндсі Грему за непохитну позицію і внесок у зміцнення обороноздатності України.

«Вдячний всьому американському суспільству, президенту Байдену, Конгресу США за потужну двопартійну та двопалатну підтримку України. Цінуємо цю допомогу», – написав президент.

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Він нагадав, що США надає повну підтримку Україні ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.