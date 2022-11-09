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Майбутнє НАТО і підтримка ЗСУ: Сунак та Столтенберг проведуть зустріч

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Майбутнє НАТО і підтримка ЗСУ: Сунак та Столтенберг проведуть зустріч
Очікується, що лідери поговорять про війну в Україні
фото з відкритих джерел

Столтенберг стане першим міжнародним лідером, якого прийме прем’єр-міністр Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорить майбутню безпеку та стримування в євроатлантичному регіоні. Про це повідомили в офісі глави уряду Великої Британії.

«Очікується, що лідери поговорять про війну в Україні і те, як союзникам найліпше підтримати мужню українську оборону», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Столтенберг стане першим міжнародним лідером, якого прем’єр-міністр прийме на Даунінг-стріт з моменту його вступу на посаду минулого місяця.

Співрозмовники також «розглянуть майбутнє НАТО й те, як зробити альянс актуальним для наступних поколінь».

Раніше Столтенберг різко прокоментував заяви РФ про «брудну бомбу» в Україні. Як повідомлялося, 2 листопада уряд Великої Британії запровадив санкції проти ще чотирьох олігархів РФ, які причетні до фінансування війни проти України. Також Велика Британія надасть Україні ракети для американських Nasams.

Як повідомлялося, новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак скоро може відвідати Україну. Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко

Теги: міністр санкції посол Велика Британія фінансування Єнс Столтенберг Ріші Сунак

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