Звання Героя України присвоюватимуть по-новому: що зміниться

Відтепер подання на присвоєння звання Героя України розглядатиме експертна група

12 травня президент України Володимир Зеленський вніс зміни до Статуту звання Герой України, згідно з яким попередньо подання про присвоєння найвищого державного звання розглядатиме експертна група при Комісії державних нагород та геральдики. Про це йдеться на сайті президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з документом, при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України утворюється експертна група, яка формується з представників Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу ЗСУ, командувань видів та родів військ, командувань оперативно-стратегічних угруповань військ, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби зв'язку та захисту інформації України, Управління державної охорони України, Офісу Президента України.

«Якщо попередній розгляд подань про відзначення державними нагородами здійснює експертна група при Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України, то матеріали вносяться на розгляд цієї Комісії разом із висновком цієї групи», – пояснили в Офісі президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У коментарі Зеленського щодо прийнятого рішення зазначається, що велика кількість звернень та електронних петицій щодо присвоєння тому чи іншому нашому захисникові звання Герой України говорить про те, що питання потребує упорядкування.

«Тож було вирішено передбачити спеціальний дорадчий орган – експертну групу… Кожен і кожна з наших героїв, хто самовіддано боронив Україну від російський загарбників, хто звільняв нашу землю від окупанта та пожертвував заради нашої свободи своїм здоров’ям чи життям, має бути гідно відзначений», – підкреслив Зеленський.

Президент додав, що Україна повинна знати імена всіх наших героїв.

Нагадаємо, що у березні 2023 року президент Зеленський вручив громаді Бучі почесну відзнаку «Місто-герой України». Почесну відзнаку отримав Бучанський міський голова Анатолій Федорук.