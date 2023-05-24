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Коболєва звільнено з наглядової ради «Київстару» через місяць після переобрання

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Коболєва звільнено з наглядової ради «Київстару» через місяць після переобрання
Наприкінці квітня «Київстар» продовжив на три роки повноваження Андрія Коболєва
фото з відкритих джерел

Коболєв входив до наглядової ради «Київстару» з грудня 2020 року

Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв втратив місце у наглядовій раді Київстару. Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Коболєв входив до наглядової ради «Київстару» з грудня 2020 року як представник його акціонера, компанії Veon Ltd.

15 травня його вирішили замінити на іншого представника – Юпа Бракенхоффа, який з травня 2023 року став головним фінансовим директором групи Veon.

Наприкінці квітня «Київстар» продовжив на три роки повноваження всіх семи членів наглядової ради, зокрема й Коболєва.

Нагадаємо, слідчі Національного антикорупційного бюро та Слідчої антикорупційної прокуратури повідомили колишньому голові правління НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву про підозру. Ексголову «Нафтогазу» підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

Слідство встановило, що очільник компанії (2014-2021 рр.) в травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент 10 млн дол. США) за екстраординарні досягнення. Йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 рр.

Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн.

Загалом упродовж 2018 року підозрюваному, як вважає слідство, незаконно виплатили коштом компанії понад 229,25 млн грн (різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром).

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Теги: Київстар Андрій Коболєв

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