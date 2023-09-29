Президент заінтригував українців

«Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності»

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні анонсував важливий день для нашої держави.

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Гарант розповів про заходи у Бабиному Яру, де за час нацистської окупації загалом були вбиті близько 100 тис. людей – євреїв, ромів, українців, представників інших народів. Зеленський наголосив, що важливо берегти пам'ять про ці жертви та зло, яке здійснило Голокост.

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«Цей тиждень значно посилив нашу державу і наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини: для наших воїнів, для всієї нашої держави. Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності – внутрішньої міцності та потрібної співпраці зі світом. Щоб світ нас чув, розумів та підтримував», – зазначив президент.

Володимир Зеленський подякував всім, хто допомагає Україні, а також кожному й кожній, хто бʼється і працює заради нашої держави та людей.

Нагадаємо, у 82-гі роковини трагедії Бабиного Яру президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять жертв масових розстрілів нацистами мирних жителів в окупованому Києві в роки Другої світової війни.