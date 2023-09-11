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Новий очільник Міноборони провів першу телефонну розмову з главою Пентагону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Новий очільник Міноборони провів першу телефонну розмову з главою Пентагону
фото з відкритих джерел

Пентагон у своєму комюніке зазначає, що Остін привітав Умєрова з призначенням та запевнив, що США продовжать підтримувати Україну

Новий міністр оборони України Рустем Умєров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону США Ллойдом Остіном. Темою розмови була допомога Україні від США. Про це йдеться на сайті Пентагону.  

Пентагон у своєму комюніке зазначає, що Остін привітав Умєрова з призначенням та запевнив, що США продовжать підтримувати Україну.

«Міністр Остін повідомив останню інформацію про роботу США над безпековою допомогою для України та обмінявся поглядами з міністром Умеровим про пріоритети у підтримці для термінових потреб України на полі бою та розвитку спроможностей у довгостроковій перспективі», – повідомляє американська сторона.

Крім того, міністри обговорили порядок денний найближчої зустрічі Контактної групи з оборони України, відомої як формат «Рамштайн», що відбудеться на однойменній авіабазі у Німеччині наступного тижня.

Українська сторона ще не повідомляла деталі розмови.

Раніше Умєров розповів, які перші рішення ухвалить на посаді міністра оборони.

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Теги: міністр президент Рустем Умєров США Пентагон

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