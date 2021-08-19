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    Це прорив: Китай заявив, що зможе передавати на Землю сонячну енергію з космосу

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    Енергію будуть передавати на великі відстані - Це прорив: Китай заявив, що зможе передавати на Землю сонячну енергію з космосу
    Енергію будуть передавати на великі відстані
    Фото Сіньхуа

    Вчені вже здійснили передачу енергії на відстань 300 м

    Китай заявив про прорив в напрямку отримання сонячної енергії з космосу. У майбутньому країна планує створити орбітальні електростанції, які цілодобово збиратимуть енергію Сонця, перетворювати її та передавати на Землю. Про це повідомляє South China Morning Post.

    За даними влади Китаю, в кінці 2021 року в рамках програми отримання сонячної енергії стартують випробування по хвильовій передачі енергії на великі відстані.

    Місцем проведення випробувань стане місто Чунцин. Вчені вже здійснили передачу енергії на відстань 300 м. Тепер вони мають намір збільшити відстань до 20 км і задіяти літальний апарат.

    У Китаї розраховують вивести на орбіту першу електростанцію зі збору сонячної енергії потужністю 1 МВт до 2030 року, а до 2049-го – довести потужність до 1 ГВт.

    Нагадаємо, походження коронавірусу розслідують згідно з таємною угодою між Всесвітньою організацією охорони здоров’я і урядом Китаю, що стало можливим завдяки впливовості Пекіна у ВООЗ.

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    Теги: Китай космос
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    Це прорив: Китай заявив, що зможе передавати на Землю сонячну енергію з космосу