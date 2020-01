Google оголосила дату виходу Android 11

Google представить не тільки мобільну ОС, але і оновлення для смартфонів Pixel

Компанія Google повідомила дату конференції розробників Google I/O, на якій відбудеться презентація Android 11. Захід пройде в Shoreline Amphitheatre в американському місті Маунтін-В'ю в окрузі Санта-Клара штату Каліфорнія з 12 по 14 травня.

Цю інформацію розкрив генеральний директор Google Сундар Пічаї на своїй сторінці в Twitter.

Експерти вважають, що саме тоді і представлять нову версію мобільної операційної системи Android.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1