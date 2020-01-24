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    Технології

    Google оголосила дату виходу Android 11

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    Google оголосила дату виходу Android 11

    Google представить не тільки мобільну ОС, але і оновлення для смартфонів Pixel

    Компанія Google повідомила дату конференції розробників Google I/O, на якій відбудеться презентація Android 11. Захід пройде в Shoreline Amphitheatre в американському місті Маунтін-В'ю в окрузі Санта-Клара штату Каліфорнія з 12 по 14 травня.

    Цю інформацію розкрив генеральний директор Google Сундар Пічаї на своїй сторінці в Twitter.

    Експерти вважають, що саме тоді і представлять нову версію мобільної операційної системи Android.

    Фахівці також не виключають, що в травні Google представить не тільки мобільну ОС, але і оновлення для смартфонів Pixel. Також очікується реліз нових програм та інструментів для розробників.

    Нагадаємо, що Android 10 презентували 7 травня 2019 року.

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