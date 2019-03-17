До 18 березня триватиме пробне ЗНО з української мови й літератури



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Ознайомитися з результатами пробного ЗНО та завантажити картку учасника з української мови і літератури можна буде 22 березня 2019 року

З 16 по 18 березня учасники пробного зовнішнього незалежного оцінювання мають змогу перевірити свої знання з української мови та літератури.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«Відсьогодні до 18 березня 2019 року учасники пробного ЗНО з української мови і літератури мають можливість отримати результат за рейтинговою шкалою 100–200 балів і критеріальною шкалою 1–12 балів, скориставшись сервісом «Визначення результатів пробного зовнішнього незалежного оцінювання»«, – йдеться у повідомленні.

Ознайомитися з результатами пробного ЗНО та завантажити картку учасника з української мови і літератури можна буде 22 березня 2019 року. Результати проходження пробного тестування зможуть отримати лише ті особи, які внесуть свої відповіді до сервісу визначення результатів, зазначають в УЦОЯО.

Схеми нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи з української мови і літератури та Схеми оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови пробного ЗНО 2019 року будуть оприлюднені 19 березня 2019 року.

Нагадаємо, у 2019 році основна сесія зовнішнього незалежного тестування відбудеться з 21 травня по 13 червня. З 14 червня по 25 червня – оголошення результатів ЗНО та ДПА. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 12 липня.

Як повідомлялося, на ЗНО-2019 записалися більше половини цьогорічних випускників. Станом на 6 березня для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалось 185 535 осіб.

До слова, до пробного ЗНО у Вінницькій області допущено понад 15 тисяч осіб