Вступна кампанія: на ЗНО-2019 записалися більше половини цьогорічних випускників



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Найбільше тестувань обрано з української мови і літератури – 184 409, історії України – 122 916, математики – 87 002

Найактивніше реєструються абітурієнти на Дніпропетровщині та у Києві

На ЗНО-2019 зареєструвалися 57% від очікуваної кількості випускників шкіл - загалом 185 тисяч. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«За 28 днів від початку реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 185 535 осіб. У відсотковому співвідношенні це становить 57% від очікуваної кількості випускників закладів загальної середньої освіти 2019 року, 50% від очікуваної кількості студентів закладів вищої освіти, 46% учнів (слухачів) закладів професійної (професійно-технічної) освіти», - йдеться у повідомленні.

Найактивніше реєструються абітурієнти на Дніпропетровщині (18 466), в Києві (17 159), а також у Харківській (14 067) та Львівській (13 787) областях.

Уже традиційно найбільше обрано тестувань з української мови і літератури – 184 409, історії України – 122 916, математики – 87 002. Четвертий за популярністю навчальний предмет – англійська мова (53 597), п’ятий – географія (44 168).

В УЦОЯО нагадали, що комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО керівники закладів освіти надсилають до 18 березня.

Усунути причини відмови в реєстрації або внести зміни до персональних даних можна до 25 березня. Внести зміни до реєстраційних даних можна на сайті УЦОЯО.

Як повідомляв Укрінформ, в 2019 році основна сесія зовнішнього незалежного тестування відбудеться з 21 травня до 13 червня. Від 14 червня до 25 червня - оголошення результатів ЗНО та ДПА. Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 12 липня.