До пробного ЗНО у Вінницькій області допущено понад 15 тисяч осіб
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Під час пробного ЗНО учасник може пройти тест з одного предмету
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.
Пробне тестування є важливою складовою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 12 жовтня 2018 року №154 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році» пробне ЗНО відбудеться:
- 16 березня 2019 року – з української мови і літератури;
- 23 березня 2019 року – з англійської мови, біології, географії, іспанської мови, історії України, математики, німецької мови, фізики, французької мови, хімії.
За інформацією Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, на пробне ЗНО з української мови та літератури зареєструвалися 9017 осіб, проте здійснили оплату та допущені до пробного тестування 8084.
До тестування з англійської мови допущено 1458 абітурієнтів з 1554 зареєстрованих.
Також п'ятнадцять осіб з шістнадцяти зможуть взяти участь у пробному ЗНО з німецької мови.
Цьогоріч на пробному тестуванні 428 абітурієнтів матимуть можливість перевірити знання з біології, з фізики – 199 осіб.
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з історії України складатимуть 2202 абітурієнта з 2593 зареєстрованих.
За інформацію ВРЦОЯО, 2500 осіб допущені до участі в пробному ЗНО з математики.
Виявили бажання взяти участь у пробному тестуванні з хімії 135 осіб, допущені – 121.
Пробне ЗНО з географії складатимуть 186 абітурієнтів.
Загалом, на Вінниччині кількість зареєстрованих учасників пробного ЗНО з різних предметів налічує 16992, проте до тестування допущено 15193.
У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.