До пробного ЗНО у Вінницькій області допущено понад 15 тисяч осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час пробного ЗНО учасник може пройти тест з одного предмету

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з метою ознайомлення всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.

Пробне тестування є важливою складовою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідно до наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 12 жовтня 2018 року №154 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році» пробне ЗНО відбудеться:

16 березня 2019 року – з української мови і літератури;

23 березня 2019 року – з англійської мови, біології, географії, іспанської мови, історії України, математики, німецької мови, фізики, французької мови, хімії.

За інформацією Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, на пробне ЗНО з української мови та літератури зареєструвалися 9017 осіб, проте здійснили оплату та допущені до пробного тестування 8084.

До тестування з англійської мови допущено 1458 абітурієнтів з 1554 зареєстрованих.

Також п'ятнадцять осіб з шістнадцяти зможуть взяти участь у пробному ЗНО з німецької мови.

Цьогоріч на пробному тестуванні 428 абітурієнтів матимуть можливість перевірити знання з біології, з фізики – 199 осіб.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з історії України складатимуть 2202 абітурієнта з 2593 зареєстрованих.

За інформацію ВРЦОЯО, 2500 осіб допущені до участі в пробному ЗНО з математики.

Виявили бажання взяти участь у пробному тестуванні з хімії 135 осіб, допущені – 121.

Пробне ЗНО з географії складатимуть 186 абітурієнтів.

Загалом, на Вінниччині кількість зареєстрованих учасників пробного ЗНО з різних предметів налічує 16992, проте до тестування допущено 15193.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.