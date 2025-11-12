Головна Країна Політика
Свириденко внесла до Ради подання про звільнення очільників Мінʼюсту та Міненерго

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Свириденко внесла до Ради подання про звільнення очільників Мінʼюсту та Міненерго
Міністерка енергетики Світлана Гринчук та міністр юстиції Герман Галущенко
фото: Міненерго

За словами глави уряду, міністри подали заяви про звільнення у визначений законом спосіб

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

За словами Свириденко, міністри подали заяви про звільнення у визначений законом спосіб. Раніше стало відомо, що міністерка енергетики публічно оголосила про відставку.

Коментуючи розслідування НАБУ, Гринчук заявила, що у межах її професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. «Таких фактів не може існувати в принципі. Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця», – додала Гринчук.

Нагадаємо, президент України заявив, що міністр юстиції Герман Галущенко та міністерка енергетики Світлана Гринчук не можуть залишатися на посадах. За його словами, зокрема, це питання довіри.

Раніше прокурор САП заявив, що міністерка енергетики Світлана Гринчук неодноразово могла проводити ночі у квартирі міністра юстиції Германа Галущенка. Згідно з протоколами візуального спостереження, Гринчук з 23 на 24 липня нібито ночувала у Галущенка. 28 липня вона знову користувалася його квартирою, а з 11 на 13 серпня провела ніч у нього.

До слова, очільниця Міністерства енергетики Світала Гринчук, яка раніше була заступницею Германа Галущенка, прокоментувала операцію «Мідас». Вона заявила про «нульову толерантність до корупції».

Теги: Верховна Рада відставка Юлія Свириденко Операція «Мідас»

