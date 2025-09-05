Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Міносвіти пропонує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали НМТ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Міносвіти пропонує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали НМТ
Лісовий заявив, що не підтримує ідею відкладення НМТ на прифронтових територіях
фото: depositphotos

Міністр освіти та науки виступив за збільшення регіонального коефіцієнта для прифронтових закладів вищої освіти

Міністерство освіти і науки ініціює запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ). Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, передає «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Інструмент, який ми пропонуємо, уже розробили відповідний проєкт постанови, – це так званий «нульовий курс». Це вступ без НМТ на «нульовий курс», який дозволить забрати дітей, які не здали з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, на «нульовий курс» і провчити їх рік», – йдеться у повідомленні.

Міністр освіти і науки додав: «Причому забрати їх (абітурієнтів, – «Главком») не тільки під час вступної кампанії, але й організувати іншу вступну кампанію, наприклад, «зимовий вступ», «весняний вступ». Потім, після навчання на «нульовому курсі», вивести дітей на НМТ, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів».

Лісовий додав, що не підтримує ідею відкладення НМТ на прифронтових територіях. Водночас він виступив за збільшення регіонального коефіцієнта для прифронтових закладів вищої освіти.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських закладів вищої освіти. Ймовірним є запровадження зимової вступної кампанії.

Нагадаємо, за даними Міністерства освіти і науки результати цьогорічного Національного мультипредметного тесту (НМТ) засвідчили рекордну кількість учасників, але також виявили серйозні проблеми з рівнем знань з математики. Зокрема майже 12% учасників не змогли набрати мінімальний бал з математики.

Як повідомлялося, під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія».

Читайте також:

Теги: Міністерство освіти і науки школярі Оксен Лісовий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
21 серпня, 21:33
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом
Стало відомо, скільки цьогорічних вступників отримали бюджетні місця
5 серпня, 21:57
Винницький обіймав посаду заступника міністра освіти з 2023 року
Уряд звільнив заступника Лісового
8 серпня, 21:55
Оновлена військова підготовка охопить усіх громадян, починаючи зі шкільного віку
Починатиметься з 14 років: підготовка до спротиву замінить стару модель військової освіти в Україні
5 серпня, 13:00
Сім'ї першокласників уже можуть оформити допомогу через сервіс державних послуг Дія
Програма «Пакунок школяра» стартувала: Мінсоцполітики пояснило, як оформити допомогу
18 серпня, 14:19
Для зарахування потрібно до 30 серпня укласти договір про навчання з вишем
Міністерство освіти повідомило, скільки вступників на магістратуру пройшли на бюджет
27 серпня, 09:53
Українців чекають деякі зміни з 1 вересня
Виплати вчителям, бодікамери для працівників ТЦК: що зміниться з 1 вересня
1 вересня, 06:55
Засновники 57 шкіл вирішили фінансувати їх власним коштом
Міносвіти повідомило, скільки шкіл в Україні закрилося з 1 вересня
2 вересня, 06:20

Наука та освіта

Міносвіти пропонує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали НМТ
Міносвіти пропонує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали НМТ
«Метінвест Політехніка» оголосила про додатковий набір студентів-інженерів
«Метінвест Політехніка» оголосила про додатковий набір студентів-інженерів
Український католицький університет відповів на звинувачення Наталки Ворожбит
Український католицький університет відповів на звинувачення Наталки Ворожбит
Донька лавреатки Шевченківського премії розірвала контракт з Українським католицьким університетом: деталі скандалу
Донька лавреатки Шевченківського премії розірвала контракт з Українським католицьким університетом: деталі скандалу
Коли канікули та останній дзвоник? Влада Києва оприлюднила структуру навчального року
Коли канікули та останній дзвоник? Влада Києва оприлюднила структуру навчального року
Міносвіти повідомило, скільки шкіл в Україні закрилося з 1 вересня
Міносвіти повідомило, скільки шкіл в Україні закрилося з 1 вересня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
3618
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
3445
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
3302
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
1795
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua