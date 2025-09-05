Міносвіти пропонує запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали НМТ

Лісовий заявив, що не підтримує ідею відкладення НМТ на прифронтових територіях

Міністр освіти та науки виступив за збільшення регіонального коефіцієнта для прифронтових закладів вищої освіти

Міністерство освіти і науки ініціює запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ). Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий, передає «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

«Інструмент, який ми пропонуємо, уже розробили відповідний проєкт постанови, – це так званий «нульовий курс». Це вступ без НМТ на «нульовий курс», який дозволить забрати дітей, які не здали з різних причин: через освітні втрати, через те, що навчались за кордоном, з якихось інших причин, на «нульовий курс» і провчити їх рік», – йдеться у повідомленні.

Міністр освіти і науки додав: «Причому забрати їх (абітурієнтів, – «Главком») не тільки під час вступної кампанії, але й організувати іншу вступну кампанію, наприклад, «зимовий вступ», «весняний вступ». Потім, після навчання на «нульовому курсі», вивести дітей на НМТ, щоб не порушувати справедливий розподіл державних ресурсів».

Лісовий додав, що не підтримує ідею відкладення НМТ на прифронтових територіях. Водночас він виступив за збільшення регіонального коефіцієнта для прифронтових закладів вищої освіти.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських закладів вищої освіти. Ймовірним є запровадження зимової вступної кампанії.

Нагадаємо, за даними Міністерства освіти і науки результати цьогорічного Національного мультипредметного тесту (НМТ) засвідчили рекордну кількість учасників, але також виявили серйозні проблеми з рівнем знань з математики. Зокрема майже 12% учасників не змогли набрати мінімальний бал з математики.

Як повідомлялося, під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія».