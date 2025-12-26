В українських коледжах зафіксовано недобір студентів на низку спеціальностей – МОН

Через недобір студентів спостерігається брак фахівців у будівельній сфері

В Україні спостерігається брак фахівців у будівельній сфері. Адже молоді абітурієнти все менше обирають спеціальності в цій галузі, тому фіксується недобір студентів. Про це розповів заступник міністра освіти й науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній для РБК-Україна, передає «Главком».

За словами Дмитра Завгороднього, міграція української молоді погано впливає не лише на статистику, але й на тих, хто продовжує навчатися в Україні. «Наприклад, спершу в групі будівельників – 26 студентів, а до кінця другого курсу в кращому випадку залишалося 20, із кожним курсом їх все менше й менше», – пояснив Дмитро Завгородній.

Крім нестачі кадрів, заклади освіти мають проблему з інформаційною базою, Зазначається, що вона є застаріло. Адже сьогодні на будівництві потрібні фахівці, які вміють працювати з сучасною технікою, обладнанням та новиними технологіями тощо. Але не всі коледжі мають необхідну техніку та базу для навчання.

Однак за словами заступника міністра освіти й науки з питань цифрового розвитку, зараз роботодавці готові самостійно вкластися у студентів, якщо бачать потенціал та мотивацію. Тому дедалі частіше вони звертаються у коледжі з таким запитом: «Дайте нам студентів, вони можуть бути недосвідченими, але якщо вміють тримати ключ в руках і справді хочуть вчитися, ми навчимо».

Нагадаємо, що Вінницькому індустріальному професійному коледжі відкрили модернізований простір для підготовки фахівців енергетичної галузі. Проєкт реалізували за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансування уряду Японії. Навчально-виробнича майстерня запрацювала на базі коледжу після повного оновлення.

