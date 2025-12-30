Усі школярі отримуватимуть безкоштовне харчування: уряд назвав терміни

З початку 2025 року безкоштовне харчування отримують учні 1–4 класів

З вересня наступного року учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Уряд готує всі необхідні рішення для цього. Сьогодні для реалізації першого етапу програми спрямували майже 5,9 млрд грн субвенції громадам, щоб забезпечити перший етап харчування для школярів у 2026 році», – каже вона.

Загалом у держбюджеті на 2026 рік на цю програму передбачено 14,4 млрд грн. Окремо закладене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

«Із початку 2025 року безкоштовне харчування вже діє для учнів 1–4 класів по всій Україні, а з вересня гарячі обіди почали отримувати ще й учні 1–11 класів у прифронтових громадах. Наш пріоритет – створити умови для безпечного та комфортного навчання для кожної української дитини, незалежно від місця проживання чи формату навчання», – зазначила Свириденко.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів. Наразі безкоштовні обіди щодня отримують 1,5 млн учнів тільки початкових класів.