Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Усі школярі отримуватимуть безкоштовне харчування: уряд назвав терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Усі школярі отримуватимуть безкоштовне харчування: уряд назвав терміни
Із вересня наступного року школярі отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З початку 2025 року безкоштовне харчування отримують учні 1–4 класів

З вересня наступного року учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

«Уряд готує всі необхідні рішення для цього. Сьогодні для реалізації першого етапу програми спрямували майже 5,9 млрд грн субвенції громадам, щоб забезпечити перший етап харчування для школярів у 2026 році», – каже вона.

Загалом у держбюджеті на 2026 рік на цю програму передбачено 14,4 млрд грн. Окремо закладене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.

«Із початку 2025 року безкоштовне харчування вже діє для учнів 1–4 класів по всій Україні, а з вересня гарячі обіди почали отримувати ще й учні 1–11 класів у прифронтових громадах. Наш пріоритет – створити умови для безпечного та комфортного навчання для кожної української дитини, незалежно від місця проживання чи формату навчання», – зазначила Свириденко.

Раніше повідомлялося, що в Україні планують розширити програму безкоштовного гарячого харчування для всіх школярів. Наразі безкоштовні обіди щодня отримують 1,5 млн учнів тільки початкових класів.

Читайте також:

Теги: харчування школярі Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лікар рекомендує ранкові прогулянки – навіть коротке перебування на свіжому повітрі або біля відкритого вікна насичує кров киснем
Лікар назвав прості ранкові звички, що рятують серце
28 грудня, 05:30
Обладнання, яке наразі простоює на балансі держпідприємств, може бути використане для відновлення енергосистеми після обстрілів
Уряд дозволив енергокомпаніям орендувати держобладнання без аукціонів
23 грудня, 17:11
За словами Свириденко, МОН координуватиме використання коштів відповідно до бюджетних призначень
Уряд спрямував майже 350 млн грн для закладів вищої освіти
19 грудня, 20:15
Свириденко провела нараду з головами обласних військово-цивільних адміністрацій щодо виконання рішення Уряду про перегляд фактичних списків обʼєктів критичної інфраструктури
Світла стане більше? Уряд переглянув списки критичної інфраструктури
16 грудня, 18:39
Уряд ухвалив низку рішень, аби покращити ситуацію зі світлом в Україні
Кабмін дозволив державним компаніям імпортувати електроенергію
9 грудня, 19:33
Свириденко заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів
Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень
9 грудня, 11:51
Реформа військової служби в Німеччині спричинила масові протести молоді
«Не хочемо стати гарматним м'ясом»: німецькі школярі вийшли на вулиці проти військової реформи
5 грудня, 17:52
Активність Сонця з 5 по 6 грудня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 5-6 грудня: якою буде сонячна активність
5 грудня, 07:48
Вперше уряд передбачив 1 млрд грн на укриття у дитячих садках
Держбюджет-2026: основні напрями видатків
3 грудня, 16:10

Наука та освіта

Усі школярі отримуватимуть безкоштовне харчування: уряд назвав терміни
Усі школярі отримуватимуть безкоштовне харчування: уряд назвав терміни
В українських коледжах зафіксовано недобір студентів на низку спеціальностей – МОН
В українських коледжах зафіксовано недобір студентів на низку спеціальностей – МОН
Зеленський відзначив премією Патона 73 науковців
Зеленський відзначив премією Патона 73 науковців
МОН повідомив, коли в усіх школах України запрацює 12-річне навчання
МОН повідомив, коли в усіх школах України запрацює 12-річне навчання
Чи є різниця між «жителями» і «мешканцями». Пояснення мовознавиці
Чи є різниця між «жителями» і «мешканцями». Пояснення мовознавиці
Українська Вікіпедія встановила рекорд за кількістю статей. Яка з них стала ювілейною
Українська Вікіпедія встановила рекорд за кількістю статей. Яка з них стала ювілейною

Новини

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
26 грудня, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua