Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент дав завдання уряду та депутатам після звільнення керівника Банкової

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент дав завдання уряду та депутатам після звільнення керівника Банкової
Глава держави зазначив, що від ухвалення бюджету залежить стійкість України
фото: Офіс президента

За словами Зеленського, народні депутати мають ухвалити держбюджет-2026

Президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати мають ухвалити держбюджет на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Я розраховую, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 2026 року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям», – наголосив президент.

За словами президента, Кабінет міністрів має подати кандидатури нових міністрів енергетики та юстиції. «Я очікую також кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни», – каже він.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік.

До слова, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції. Попередніх було звільнено після публікації плівок НАБУ.

Як відомо, Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів. Також Рада підтримала відставку міністра енергетики Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Кабмін кадрові зміни Андрій Єрмак Верховна Рада Держбюджет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цим документом парламент має намір заборонити боржникам продаж рухомого та нерухомого майна
Рада підтримала заборону боржникам продавати майно та автівки: «Батьківщина» голосувала проти
4 листопада, 15:07
Жінки, які офіційно не працевлаштовані, зможуть отримувати щомісячну допомогу в розмірі 7 тис. грн протягом вагітності
50 тис. грн за народження дитини. Рада проголосувала за законопроєкт
5 листопада, 13:06
Проєкт закону про мову освіти від України на розгляді Угорщини
Україна передала Угорщині законопроєкт про мову освіти та очікує відповіді
6 листопада, 20:32
Арешт фігурантів плівок НАБУ, відставка міністрів юстиції та енергетики. Головне за 12 листопада
Арешт фігурантів плівок НАБУ, відставка міністрів юстиції та енергетики. Головне за 12 листопада
12 листопада, 21:18
Олександр Більчук очолював Державіаслужбу з 2016 року
Уряд звільнив голову Державіаслужби після дисциплінарного провадження
14 листопада, 16:18
Сем Альтман із OpenAI інвестує у генетичне редагування ембріонів
Стартап із США зайнявся генетичним редагуванням людських ембріонів: що відомо
17 листопада, 09:20
Тема пільг знову стала резонансною після посту Говери про соціальні преференції
В Україні забагато пільгових категорій. Пост волонтерки спричинив скандал
Сьогодні, 08:37
Глава держави доручив готувати нові рішення РНБО України за відповідними поданнями щодо субʼєктів у сфері російської пропаганди та воєнного виробництва й проти колаборантів
Україна запровадила санкції проти російських компаній, що видобувають ресурси в Арктиці
6 листопада, 15:11
В Анкарі відбулася зустріч Зеленського та Ердогана
Президент назвав, хто має силу зупинити війну між Україною та РФ
19 листопада, 21:35

Політика

Спікер Верховної Ради прокоментував звільнення Єрмака
Спікер Верховної Ради прокоментував звільнення Єрмака
Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі
Зеленський доручив СБУ провести перевірки в регіонах і правоохоронній системі
Президент дав завдання уряду та депутатам після звільнення керівника Банкової
Президент дав завдання уряду та депутатам після звільнення керівника Банкової
Зеленський офіційно звільнив Єрмака
Зеленський офіційно звільнив Єрмака
Звільнення Єрмака. Президент повідомив, хто братиме участь у мирних переговорах
Звільнення Єрмака. Президент повідомив, хто братиме участь у мирних переговорах
Єрмак подав у відставку
Єрмак подав у відставку

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Сьогодні, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Сьогодні, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua