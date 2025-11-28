Президент дав завдання уряду та депутатам після звільнення керівника Банкової

За словами Зеленського, народні депутати мають ухвалити держбюджет-2026

Президент України Володимир Зеленський заявив, що народні депутати мають ухвалити держбюджет на 2026 рік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

«Я розраховую, що прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 2026 року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям», – наголосив президент.

За словами президента, Кабінет міністрів має подати кандидатури нових міністрів енергетики та юстиції. «Я очікую також кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни», – каже він.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт державного бюджету на 2026 рік.

До слова, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністра енергетики та міністра юстиції. Попередніх було звільнено після публікації плівок НАБУ.

Як відомо, Верховна Рада України підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів. Також Рада підтримала відставку міністра енергетики Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 323 народні депутати.