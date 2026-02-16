Головна Країна Суспільство
Уряд посилює охорону в закладах освіти через нові загрози: що зміниться

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Уряд посилює охорону в закладах освіти через нові загрози: що зміниться
Охоронці повинні заступати на пост не пізніше ніж за 60 хвилин до початку занять
фото з відкритих джерел

МВС України впровадило оновлені стандарти безпеки в школах на період дії воєнного стану

На період дії воєнного стану в українських закладах освіти буде запроваджено оновлені стандарти безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на наказ Міністерства внутрішніх справ України.  

У наказі МВС йдеться, що відтепер в українських школах, серед іншого, будуть обов’язково встановлені металодетектори, а також розширять мережу відеоспостереження.

Згідно з урядовою програмою, навчальні заклади отримають комплексне технічне оснащення:

  • Стаціонарні рамки або ручні металошукачі допоможуть запобігти пронесенню небезпечних предметів.
  • Камери охоплять коридори, входи та прилеглу територію закладу для оперативного моніторингу ситуації.
  • Спеціальні турнікети та перепустки обмежать доступ сторонніх осіб до приміщень.

«Відмова особи від проходження огляду за допомогою металодетектора або відмова показати предмет, на який спрацював металодетектор, є порушенням Правил доступу, що тягне за собою неможливість доступу такої особи на територію та у приміщення закладу освіти», – йдеться в наказі МВС.

Також повідомляється, що окрім технічних засобів, у межах проєкту «Офіцери служби освітньої безпеки» у школах з’являться працівники поліції. Вони не лише стежитимуть за порядком, а й координуватимуть дії під час повітряних тривог чи інших надзвичайних ситуацій.

Охоронці повинні заступати на пост не пізніше ніж за 60 хвилин до початку занять.

Нагадаємо, на окупованій Херсонщині загарбники вимкнули опалення для дітей у школах. В окупованому Скадовську в одній із шкіл батьків змусили скидатися на дизель, щоб діти могли навчатися офлайн.

За словами керівництва закладу, протягом останніх тижнів вони нібито купували паливо власним коштом, але наразі ресурси вичерпані. Проте за наявною інформацією з окупованої частини Херсонщини, така ситуація є наслідком прямої вказівки «згори». Окупаційна влада заборонила зупиняти очне навчання, але при цьому відмовилася виділяти додаткове фінансування на енергоносії, переклавши відповідальність на дирекцію шкіл.

Теги: МВС школа воєнний стан безпека

Уряд посилює охорону в закладах освіти через нові загрози: що зміниться
