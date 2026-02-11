Головна Світ Політика
Прем'єр-міністр Канади не поїде до Мюнхена на безпекову конференцію: у чому причина

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Прем'єр-міністр Канади не поїде до Мюнхена на безпекову конференцію: у чому причина
Марк Карні відклав свою поїздку на безпекову конференцію у німецькому Мюнхені
фото з відкритих джерел

Марк Карні відклав поїздку на безпекову конференцію у німецькому Мюнхені через стрілянину в школі в Тамблер-Ридж

Прем'єр-міністра Канади Марка Карні не буде на безпековій конференції у Мюнхені, яка відбудеться 13-15 лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення пресслужби канадського прем'єра. 

Повідомляється, що раніше оголошений графік очільника уряду Канади призупинили. «У зв’язку з трагічною подією, що сталася у вівторок у Тамблер-Ридж, Британська Колумбія, раніше оголошений графік прем'єр-міністра було призупинено», – заявили в офісі Карні.

Такі зміни відбулися через страшну стрілянину в школі в Тамблер-Ридж. Унаслідок цієї трагедії загинули десятеро людей. Ще 25 осіб отримали постраждали. 

Поліція повідомила, що шість тіл було знайдено на території старшої школи, одна людина загинула дорогою до лікарні. Ще двох знайдено мертвими у приватному помешканні, повʼязаному з інцидентом. За словами правоохоронців, ще 25 осіб наразі проходять обстеження у лікарні.

За словами правоохоронців, нападник загинув від «травм, які заподіяв собі сам». Імʼя стрільця та мотиви його вчинку не розголошуються.

Прем'єр Канади після трагедії у школі зробив заяву. 

«Я спустошений сьогоднішньою жахливою стріляниною в Тамблер-Рідж, Британська Колумбія. Мої молитви та найглибші співчуття з родинами та друзями, які втратили близьких через ці жахливі акти насильства. Я приєднуюся до канадців, які співчувають тим, чиє життя сьогодні безповоротно змінилося, та висловлюють вдячність за мужність і самовідданість рятувальників, які ризикували своїм життям, щоб захистити своїх співгромадян», – заявив Карні.

Раніше повідомлялося, що Карні вилетить на Мюнхенську безпекову конференцію у Німеччині у середу, 11 лютого, і пробуде там до суботи.

Нагадаємо, участь у Мюнхенській безпековій конференції візьмуть представники 120 країн і 40 міжнародних організацій. Під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 13–15 лютого, спецслужби Росії мають намір провести масштабну гібридну кампанію із залученням так званих «пацифістських» рухів. 

Як повідомляється, одним із основних учасників кампанії, що включатиме проведення вуличних антиукраїнських акцій та скоординовану інформаційну активність, стане Friedensbewegung (“Рух за мир”). І найактивнішими учасниками Friedensbewegung є ті, що пов’язані з російськими спецслужбами.  

