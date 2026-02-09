Уряд перерозподілив сотні мільйонів гривень на облаштування шкільних укриттів

Уряд спрямовує понад 200 млн грн на 22 проєкти, які перебувають на завершальній стадії

Кабінет міністрів ухвалив рішення перерозподілити 231 млн грн субвенції на завершення робіт з облаштування шкільних укриттів у 11 областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Зазначається, що уряд спрямовує кошти на 22 проєкти, які перебувають на завершальній стадії та виконані щонайменше на 60% в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.

«Це дозволить уже цього року завершити будівництво та забезпечити безпечні умови офлайн або змішаного навчання для 10 тис. українських дітей у школах, військових ліцеях, військово-морських ліцеях та ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою», – каже вона.

Свириденко наголосила, що загалом у держбюджеті на цей рік закладено 5 млрд грн на шкільні укриття, у першу чергу в прифронтових регіонах.

Нагадаємо, станом на 27 листопада в Україні було понад 62 тис. укриттів. Вони загалом можуть вмістити половину населення країни.

До 2027 року планується дооблаштувати усі придатні підземні простори під укриття. Також планується збудувати 2300 нових укриттів та оновити законодавство, щоб укриття були обов'язковими в новому житлі, соціальних об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури.

До слова, столична прокуратура повідомила про підозру директору підрядної компанії у справі про завищення вартості робіт під час ремонту укриттів у гуртожитках одного з університетів Києва. Також посадовця підозрюють у хабарництві для уникнення кримінальної відповідальності.