Прийом до перших класів у Києві: як та коли подати документи

У школах Києва здобувають освіту майже 264 тисячі учнів, серед яких 18,4 тисячі – першокласники

Пріоритетом для зарахування до навчального закладу є проживання на території обслуговування відповідної школи

Із 1 квітня в Києві стартує прийом документів до перших класів на 2026/2027 навчальний рік. Подати заяви можна до 1 червня включно. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує «Главком».

Батьки майбутніх учнів можуть подати документи, обравши зручний формат:

особисто у школі,

дистанційно через інформаційно-комунікаційну систему Портал послуг,

скориставшись послугою «Запис дитини до школи»,

електронною поштою на адресу обраного закладу освіти.

Які документи потрібні для запису в перший клас

Зарахування до закладу освіти здійснюється згідно з наказом його керівника, який видається на підставі:

заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини або офіційного опікуна

копії свідоцтва про народження дитини

оригіналу або копії медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду»

документу, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти (якщо дитина претендує на вільні місця в іншій школі – потреби в такому документі немає)

У КМДА пояснили, що пріоритетом для першочергового зарахування лишається проживання родини на території обслуговування відповідної школи. Також у першу чергу зараховують дітей, чиї рідні брати та/або сестри вже навчаються в цьому закладі, дітей працівників школи та випускників її дошкільного підрозділу.

Наразі у школах Києва здобувають освіту майже 264 тисячі учнів, серед яких 18,4 тисячі – першокласники.

Нагадаємо, з вересня 2026 року учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні. Загалом у держбюджеті на 2026 рік на цю програму передбачено 14,4 млрд грн. Окремо закладене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування.