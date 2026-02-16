Головна Країна Наука та освіта
Чи заборонятимуть смартфони в українських школах? Позиція МОН

Чи заборонятимуть смартфони в українських школах? Позиція МОН
Українські школи вже можуть самостійно встановлювати власні правила щодо використання мобільних пристроїв
Міністерство поки не розглядає повну заборону як пріоритетний крок

Повної заборони смартфонів у школах України наразі не планують. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в ефірі програми «Рандеву з Яніною Соколовою», пише «Главком».

За словами міністра, питання контролю за телефонами активно обговорюється, однак загальнонаціональних законодавчих обмежень не готують. Міністерство не розглядає повну заборону як пріоритетний крок.

Лісовий зазначив, що у світі існують різні підходи до використання смартфонів у школах. Зокрема, у деяких країнах учні залишають телефони у спеціальних боксах або локерах на час уроків і можуть користуватися ними лише під час перерв. Така практика, на його думку, допомагає зосередитися на навчанні.

Водночас українські школи вже можуть самостійно встановлювати власні правила щодо використання мобільних пристроїв – за погодженням із батьками та учнями. Тому регулювання цього питання наразі залишається на рівні конкретних навчальних закладів, а не держави.

Раніше освітня омбудсменка Надія Лещик заявила, що в Україні немає законодавчої визначеності щодо смартфонів у школах, тому батьки спільно з педагогами можуть розробити нові правила.

Лещик заявила, що розуміє вчителів, коли учень проводить час у смартфоні на уроці, і вже є певна залежність від гаджета.  Водночас в Україні війна, повітряні тривоги, і досить часто під час повітряної тривоги учень має взяти всі свої речі та перейти в укриття.

До слова, у Нідерландах заборонили мобільні телефони для початкових шкіл, раніше це стосувалося лише середніх шкіл. 

