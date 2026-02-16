Чи заборонятимуть смартфони в українських школах? Позиція МОН
Міністерство поки не розглядає повну заборону як пріоритетний крок
Повної заборони смартфонів у школах України наразі не планують. Про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в ефірі програми «Рандеву з Яніною Соколовою», пише «Главком».
За словами міністра, питання контролю за телефонами активно обговорюється, однак загальнонаціональних законодавчих обмежень не готують. Міністерство не розглядає повну заборону як пріоритетний крок.
Лісовий зазначив, що у світі існують різні підходи до використання смартфонів у школах. Зокрема, у деяких країнах учні залишають телефони у спеціальних боксах або локерах на час уроків і можуть користуватися ними лише під час перерв. Така практика, на його думку, допомагає зосередитися на навчанні.
Водночас українські школи вже можуть самостійно встановлювати власні правила щодо використання мобільних пристроїв – за погодженням із батьками та учнями. Тому регулювання цього питання наразі залишається на рівні конкретних навчальних закладів, а не держави.
Раніше освітня омбудсменка Надія Лещик заявила, що в Україні немає законодавчої визначеності щодо смартфонів у школах, тому батьки спільно з педагогами можуть розробити нові правила.
Лещик заявила, що розуміє вчителів, коли учень проводить час у смартфоні на уроці, і вже є певна залежність від гаджета. Водночас в Україні війна, повітряні тривоги, і досить часто під час повітряної тривоги учень має взяти всі свої речі та перейти в укриття.
До слова, у Нідерландах заборонили мобільні телефони для початкових шкіл, раніше це стосувалося лише середніх шкіл.
