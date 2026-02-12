Головна Світ Соціум
Смертельна стрілянина в канадській школі: нападницею виявилася 18-річна трансгендерка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Смертельна стрілянина в канадській школі: нападницею виявилася 18-річна трансгендерка
Унаслідок стрілянини дев'ятеро людей загинули, а ще майже три десятки отримали поранення
фото: Reuters

Джессі Ван Рутселаар народилася чоловіком, проте близько шести років тому розпочала процес зміни статі

Стрілянину в школі Тамблер-Ридж у Канаді влаштувала 18-річна трансгендерна дівчина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними правоохоронців, дев'ятеро людей загинули, а 27 отримали поранення. Серед жертв – матір та брат нападниці, тіла яких були виявлені вдома в Рутселаар, а також вчитель та п'ять учнів віком від 12 до 13 років, знайдені у школі. Сама ж Джессі Ван Рутселаар покінчила самогубством.

За словами заступника комісара Двейна Макдональда, Джессі Ван Рутселаар народилася чоловіком, проте близько шести років тому розпочала процес зміни статі та ідентифікувала себе як жінка. Майже чотири роки тому вона перестала відвідувати школу. За останні кілька років поліція неодноразово відвідувала будинок нападниці у зв'язку зі зверненнями «щодо проблем із психічним здоров'ям».

Макдональд сказав, що Ван Рутселаар спочатку вбила свою 39-річну матір і 11-річного зведеного брата в сімейному будинку. Потім вона пішла до школи, де застрелила 39-річну вчительку та декількох учнів. Поліція вилучила довгу зброю та модифікований пістолет.

Десятки людей отримали поранення, а двоє важкопоранених перебувають у лікарні. Одна з цих жертв, 12-річна дівчинка на ім'я Майя, бореться за життя після поранень в голову і шию.

Як відомо, у школі міста Тамблер-Ридж на півночі канадської провінції Британська Колумбія сталася смертельна стрілянина.

Теги: Канада школа вбивство

