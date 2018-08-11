Кількість вступників на технічні та природничі спеціалності зросла на 63% - Гриневич



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Фото прес-служби Міністерства освіти та науки Міністр освіти і науки Лілія Гриневич

Якщо у 2017 році на технічні, природничі та аграрні спеціальності вступили 9 386 вступників, то цього року їх було 15 348

В Міністерстві освіти і науки розповіли, що за допомогою галузевого коефіцієнту вдалося збільшити кількість абітурієнтів, що обирали для вступу технічні, природничі та аграрні спеціальності. Про це розповіла міністр освіти Лілія Гриневич на брифінгу.

Вона уточнила, що за допомогою галузевого коефіцієнту підвищували бали при вступі на спеціальності, яких потребує український ринок праці, тому це стимулювало зростання держзамовлення на ці дефіцитні спеціальності.

"Кількість зарахованих вступників, що скористалась галузевим коефіцієнтом і були зараховані у виші, зросла на 63,5%. Якщо в минулому році ми мали 9 386 вступників на ці спеціальності, у цьому році - 15 348", - зазначила Гриневич.

В той же час збільшення сільського коефіцієнту на аграрні спеціальності не вирівняв шанси сільських дітей на вступ до вишів: загалом відсоток дітей із сіл, що скористались сільським коефіцієнтом, і були рекомендовані до зарахування на бюджет, не змінився і становить 33% від тих сільських дітей, що претендували на безоплатне навчання.