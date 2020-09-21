У шкільному підручнику з української мови помітили приховану рекламу



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Підручник з української мови для 3 класу, де виявили рекламу

У книзі розміщені логотипи виробника води та «найпопулярнішої кав'ярні» Львова

У мережі помітили приховану рекламу популярної марки води та львівської кав'ярні виявили в підручнику з української мови для 3 класу.

Про це написав у Facebook користувачі Євген Лобанов.

Він зазначив, що в підручнику розміщено логотип «Львівської копальні кави», яку назвали найпопулярнішою кав'ярнею у Львові. Також розворот 1/3 сторінки займає етикетка мінеральної води «Моршинська».

«Тільки мені здається, що реклама «Моршинської» у підручнику української мови 3 класу – це ну ні в які рамки...», – написав Лобанов.

Користувачі соцмережі здебільшого обурилися тим, що прихована реклама присутня в підручниках для дітей. Щоправда, знайшлися і ті, хто не побачив у згадуванні популярних брендів нічого поганого.

Раніше повідомлялося, що книжку творів Ольги Кобилянської видали з портретом Марка Вовчка на обкладинці (фото).

Нагадаємо, в українському підручнику зі всесвітньої історії за 10 клас знайшли знімок, на якому канадський актор Кіану Рівз обідає разом з будівельниками. Виявилося, що фотожабу в книзі розмістили навмисно.