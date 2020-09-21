  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    У шкільному підручнику з української мови помітили приховану рекламу

    • Розсилка
    <p>Підручник з української мови для 3 класу, де виявили рекламу</p> - У шкільному підручнику з української мови помітили приховану рекламу

    Підручник з української мови для 3 класу, де виявили рекламу

    У книзі розміщені логотипи виробника води та «найпопулярнішої кав'ярні» Львова

    У мережі помітили приховану рекламу популярної марки води та львівської кав'ярні виявили в підручнику з української мови для 3 класу.

    Про це написав у Facebook користувачі Євген Лобанов.

    Він зазначив, що в підручнику розміщено логотип «Львівської копальні кави», яку назвали найпопулярнішою кав'ярнею у Львові. Також розворот 1/3 сторінки займає етикетка мінеральної води «Моршинська».

    «Тільки мені здається, що реклама «Моршинської» у підручнику української мови 3 класу – це ну ні в які рамки...», – написав Лобанов.

    uxgv5

    Користувачі соцмережі здебільшого обурилися тим, що прихована реклама присутня в підручниках для дітей. Щоправда, знайшлися і ті, хто не побачив у згадуванні популярних брендів нічого поганого.

    Раніше повідомлялося, що книжку творів Ольги Кобилянської видали з портретом Марка Вовчка на обкладинці (фото).

    Нагадаємо, в українському підручнику зі всесвітньої історії за 10 клас знайшли знімок, на якому канадський актор Кіану Рівз обідає разом з будівельниками. Виявилося, що фотожабу в книзі розмістили навмисно.

    книги освіта школа Львів реклама
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies