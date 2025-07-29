Міносвіти назвало три найпопулярніші спеціальності серед вступників цьогоріч

Серед вступників також зростає інтерес до спеціальностей «психологія», «медицина», «інженерія» і «середня освіта»

Заступник міністра освіти та науки повідомив, які спеціальності цікавлять абітурієнтів у 2025 році

Під час вступної кампанії 2025 року найпопулярнішими серед абітурієнтів знову стали спеціальності «право», «менеджмент» і «філологія». Про це розповів заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі національного телемарафону, передає «Главком».

Михайло Винницький звернув увагу на те, що ринок праці вже перенасичений фахівцями у цих галузях. Попри це, інтерес до них залишається стабільно високим.

Водночас заступник міністра наголосив, що на ці спеціальності передбачено обмежену кількість бюджетних місць, а безкоштовне навчання доступне лише вступникам з найвищими балами.

Винницький також повідомив про зростання зацікавленості абітурієнтів у спеціальностях «психологія», «медицина», «інженерія» та «середня освіта». «Це надихає, що ці спеціальності збільшуються в популярності», – наголосив він.

Нагадаємо, подати заяви на вступ до закладів вищої освіти на бакалавра або медичного магістра (на бюджет або контракт) можна до 18:00 1 серпня 2025 року.

Як повідомлялося, в Україні цьогоріч інша форма розрахунку конкурсного бала для вступників, ніж це було попередніми роками. «Змінилася формула розрахунку конкурсного бала – тепер вона мотивує обирати профільні предмети», – зазначили у Міносвіти.

Раніше голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак оприлюднив детальний аналіз результатів основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Цьогоріч абітурієнти показали низькі результати у природничих дисциплінах, проте здивували успіхами у гуманітарних.