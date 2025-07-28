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Вступна кампанія 2025. Міносвіти нагадало абітурієнтам про наближення важливої дати

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вступна кампанія 2025. Міносвіти нагадало абітурієнтам про наближення важливої дати
З 1 вересня до 20 жовтня ЗВО можуть проводити додаткові набори лише на контракт
фото: freepik (ілюстративне)

МОН: Радимо не відкладати подання заяв на останні години

Подати заяви на вступ до закладів вищої освіти на бакалавра або медичного магістра (на бюджет або контракт) можна до 18:00 1 серпня 2025 року. Про це нагадує Міністерство освіти і науки України, передає «Главком».

«Радимо не відкладати подання заяв на останні години. Щороку з 14:00 до 18:00 у день завершення приймання заяв система зазнає великого навантаження», – йдеться у повідомленні.

Подати заявку абітурієнти можуть через електронні кабінети:

  • Максимум 15 заяв, з них не більше ніж п'яти – на бюджет.
  • У кожній заяві важливо правильно зазначити пріоритетність.
  • Пріоритети не можна змінити після подання заяви та її реєстрації – скасування призводить до втрати пріоритету.
  • Усі заяви подають через електронний кабінет вступника: vstup.edbo.gov.ua.

Також Міністерство освіти і науки додало, що з 1 вересня до 20 жовтня ЗВО можуть проводити додаткові набори лише на контракт, якщо це передбачено правилами прийому закладу.

Як повідомлялося, в Україні цьогоріч інша форма розрахунку конкурсного бала для вступників, ніж це було попередніми роками. «Змінилася формула розрахунку конкурсного бала – тепер вона мотивує обирати профільні предмети», – зазначили у Міносвіти.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак оприлюднив детальний аналіз результатів основної сесії Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року. Цьогоріч абітурієнти показали низькі результати у природничих дисциплінах, проте здивували успіхами у гуманітарних.

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Теги: Міністерство освіти і науки вступна кампанія

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