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    У школах Києва катастрофічна ситуація із забезпеченням інтернетом

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    У школах Києва катастрофічна ситуація із забезпеченням інтернетом

    Ера інтернету дійшла не у всі столичні школи

    Столичні навчальні заклади недостатньо забезпечені доступом до мережі інтернет.

    Про це повідомив депутат Київської міської ради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що до нього звертаються батьки учнів шкіл Києва через відсутність задовільних умов для реалізації державної освітньої програми «Нова українська школа», зокрема доступу до мережі інтернет.

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    Так, у Дарницькому районі 105 навчальних закладів (школи і дитячі садки) частково мають доступ до мережі Інтернет.

    В Оболонському районі Києва із 107-ми навчальних закладів - 99 мають повноцінний доступ до інтернету, 6 - частково і 2 заклади - не забезпечені інтернетом.

    У Печерському районі 45 навчальних закладів частково забезпечені інтернетом, а тільки 10 закладів - повністю.

    Забезпечені інтернетом всі навчальні заклади у Деснянському і Шевченківському районах Києва.

    Без Інтернету 40 навчальних закладів з 98-ми у Святошинському районі.

    Катастрофічна ситуація в Дніпровському районі - 69 із 136-ти навчальних закладів без інтернету, частково забезпечені 49, а тільки 19 навчальних закладів забезпечені інтернетом.

    У Голосіївському районі статистика також не радує, з 90 навчальних закладів 80 частково забезпечені доступом до мережі інтернет, 4 заклади повністю і один навчальний заклад зовсім без інтернету.

    У Солом'янському районі із 45-ти навчальних закладів 28 частково з інтернетом, 8 повністю забезпечені, а 9 навчальних закладів зовсім не забезпечені.

    Подільський район Києва - 36 навчальних закладів, з яких 26 частково з інтернетом, 4 повністю, а 6 не забезпечені інтернетом.

    За словами Пабата, в окремих закладах освіти вже підіймається питання про забезпечення в класах інтернетом за рахунок батьківських коштів.

    Київ реформа освіта школа інтернет
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