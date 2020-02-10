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    У столичному вузі переполох: студенту із Китаю стало зле

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    Студент втратив свідомість - У столичному вузі переполох: студенту із Китаю стало зле
    Студент втратив свідомість
    Фото: Telegram-канал NAU informal

    Студенти розвели паніку у соцмережах

    Сьогодні, 10 лютого, у Києві в Національному авіаційному університеті студентові із Китаю стало зле і він втратив свідомість.

    На місце терміново направлено лікарів, а студентів і викладачів вивели з поверху, де стався інцидент. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Декан заявив, що у приміщення заходити нікому не можна, поки не з'ясуються всі обставини того, що сталося, передає «Інформатор».

    Поки медики оглядали студента, його однокурсники встигли розвести паніку в соціальних мережах.

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    У столичному вузі переполох: студенту із Китаю стало зле
    У столичному вузі переполох: студенту із Китаю стало зле

    Згодом з’ясувалося, що громадянин Китаю просто піднявся пішки на 11 поверх. Ймовірно, він не розрахував сил і тому втратив свідомість.

    Нагадаємо, за останніми даними, число жертв коронавирусу становить 908 осіб. Кількість інфікованих на материковому Китаї зросла 40 тисяч людей. Ще 64 випадки зараження підтверджені в Гонконзі, Макао і на Тайвані; 632 пацієнти виписані з лікарень.

    Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

    Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

    На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.

    Київ Китай вуз студенти вірус
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