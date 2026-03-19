Скандал у Дніпрі: курсант дніпровського ВНЗ сфотографувався на фоні загиблої

фото Нацполіції України та Дніпровського університету внутрішніх справ

Курсант МВС позував на тлі загиблої під час пошукових робіт

Університет розпочав розслідування після поширення фото з пошукових заходів

У Дніпрі спалахнув скандал після поширення в соцмережах фото курсанта університету МВС, який позував усміхненим на тлі ймовірного тіла загиблої дівчини. Про це повдіомляє «Главком».

Світлину зробили під час пошукових заходів. На опублікованому зображенні тіло замилене, однак сам факт фото викликав обурення користувачів мережі.

На тлі розголосу Дніпровський державний університет внутрішніх справ повідомив про початок службового розслідування.

Університет підтвердив, що під час перевірки вже встановили осіб, причетних до інциденту. Наразі триває з’ясування всіх обставин події.

У керівництві закладу наголосили на неприпустимості подібної поведінки. «Керівництво закладу освіти рішуче засуджує будь-які прояви неповаги до людської гідності, особливо у ситуаціях, пов’язаних із трагедіями та загибеллю людей», – йдеться у заяві.

Там також зазначили, що така поведінка є несумісною зі статусом курсанта та майбутнього правоохоронця. «Подібна поведінка є неприпустимою для здобувача освіти в закладі системи МВС та майбутнього правоохоронця», – підкреслили в університеті.

У закладі повідомили, що службове розслідування має встановити всі деталі інциденту та надати правову оцінку діям причетних осіб. Про його результати пообіцяли повідомити додатково.

Події відбулися на тлі розслідування зникнення 14-річної дівчини у Дніпрі. Вона пішла з дому 17 лютого та не повернулася. Пошуки тривали майже три доби, після чого правоохоронці повідомили про її загибель.

Тіло дитини виявили у покинутому кафе поблизу парку Шевченка. Обставини смерті офіційно не розголошувалися.

Нагадаємо, що прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного хлопця за умисне вбивство дівчини з особливою жорстокістю.