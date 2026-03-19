Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Скандал у Дніпрі: курсант дніпровського ВНЗ сфотографувався на фоні загиблої

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Скандал у Дніпрі: курсант дніпровського ВНЗ сфотографувався на фоні загиблої
Курсант МВС позував на тлі загиблої під час пошукових робіт
фото Нацполіції України та Дніпровського університету внутрішніх справ

Університет розпочав розслідування після поширення фото з пошукових заходів

У Дніпрі спалахнув скандал після поширення в соцмережах фото курсанта університету МВС, який позував усміхненим на тлі ймовірного тіла загиблої дівчини. Про це повдіомляє «Главком».

Світлину зробили під час пошукових заходів. На опублікованому зображенні тіло замилене, однак сам факт фото викликав обурення користувачів мережі. 

Скандал у Дніпрі: курсант дніпровського ВНЗ сфотографувався на фоні загиблої фото 1
фото з відкритих джерел

На тлі розголосу Дніпровський державний університет внутрішніх справ повідомив про початок службового розслідування.

Університет підтвердив, що під час перевірки вже встановили осіб, причетних до інциденту. Наразі триває з’ясування всіх обставин події.

У керівництві закладу наголосили на неприпустимості подібної поведінки. «Керівництво закладу освіти рішуче засуджує будь-які прояви неповаги до людської гідності, особливо у ситуаціях, пов’язаних із трагедіями та загибеллю людей», – йдеться у заяві.

Там також зазначили, що така поведінка є несумісною зі статусом курсанта та майбутнього правоохоронця. «Подібна поведінка є неприпустимою для здобувача освіти в закладі системи МВС та майбутнього правоохоронця», – підкреслили в університеті.

У закладі повідомили, що службове розслідування має встановити всі деталі інциденту та надати правову оцінку діям причетних осіб. Про його результати пообіцяли повідомити додатково.

Події відбулися на тлі розслідування зникнення 14-річної дівчини у Дніпрі. Вона пішла з дому 17 лютого та не повернулася. Пошуки тривали майже три доби, після чого правоохоронці повідомили про її загибель.

Скандал у Дніпрі: курсант дніпровського ВНЗ сфотографувався на фоні загиблої фото 2
фото з відкритих джерел

Тіло дитини виявили у покинутому кафе поблизу парку Шевченка. Обставини смерті офіційно не розголошувалися.

У закладі повідомили, що службове розслідування має встановити всі деталі інциденту та надати правову оцінку діям причетних осіб. Про його результати пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, що прокурори Полтавської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного хлопця за умисне вбивство дівчини з особливою жорстокістю. 

 

Читайте також:

Теги: курсант освіта Дніпро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua