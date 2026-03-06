Головна Київ Новини
Київська влада закликає уряд переглянути формат НМТ через важку зиму

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
фото з відкритих джерел

Заступник Кличка: «Питання НМТ дуже важливе, і міністерство освіти зобов'язане відпрацювати його як мінімум з містами-мільйонниками»

Столична влада закликає уряд переглянути формат НМТ та можливо його удосконалити через особливості онлайн-навчання після складної зими в Україні. Міністерству освіту варто ухвалювати рішення стосовно змін у проведенні НМТ з урахуванням думок та порад від регіонів. Про це розповів заступник Віталія Кличка та депутат Київради від «Удару» Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому».

За словами Валентина Мондриївського, влада Києва не може самостійно вирішувати питання НМТ, адже це не в її компетенції. «Але ми намагаємось комунікувати свою позицію з профільним міністерством. Не хочу знову-таки політизувати, але якось взаємодія «регіон-міністерство» зараз трошки надламана. Бо, як на мене, не може міністерство ухвалювати рішення, не розуміючи, що відбувається в регіонах і навіть не спитавши їхню позицію про те, що їм доведеться виконувати. Питання НМТ дуже важливе, і міністерство освіти зобов'язане відпрацювати його як мінімум з містами-мільйонниками, аби принаймні враховувати тенденції», – сказав Мондриївський.

Валентин Мондриївський зазначив, що через складну зиму учні майже місяць не навчалися. «У зв'язку з цими обстрілами і холодом діти майже місяць просиділи, по суті, на канікулах. І це потрібно враховувати», – вважає нардеп.

На думку заступника мера Києва, НМТ потребує удосконалення та перегляду формату його проведення. «Я думаю, що не тільки з Києва в уряді отримують такі сигнали, а й з інших регіонів, одним словом, потрібно комунікувати. Ми діємо за тими правилами, які встановлює держава, і зараз у кожній школі намагаємося створювати тематичні гуртки, додаткові заняття, з тих основних предметів, які дітям доведеться складати після закінчення навчального року для НМТ», – розповів депутат.

Нагадаємо, 5 березня, в Україні розпочнеться реєстрація на проходження Національного мультипредметного тесту (НМТ). Як і в попередні роки, вона відбуватиметься в онлайн-форматі. «Главком» розповів, як зареєструватися на НМТ-2026.

столиця освіта Валентин Мондриївський НМТ Київ Віталій Кличко

