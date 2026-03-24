НМТ після безсонних ночей в укритті: Київ закликає змінити правила тестування у 2026 році

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
НМТ після безсонних ночей в укритті: Київ закликає змінити правила тестування у 2026 році
Київ пропонує спростити допуск до додаткової сесії НМТ-2026 через безпекову ситуацію
фото: Уніан

Фіданян вважає, що абітурієнти мають право на повторний тест, якщо ніч перед іспитом була під обстрілами

Київський департамент освіти просить Український центр оцінювання якості освіти врахувати безпековий фактор при організації НМТ-2026. Причиною став досвід 2025 року, коли абітурієнти складали тест після масованих обстрілів та безсонних ночей в укриттях, що негативно вплинуло на їхні результати. Про це повідомляє Главком із посиланням на пресслужбу КМДА.

«Під час вступної кампанії-2025 Департамент уже ініціював надання права на повторне складання тесту для учасників, які постраждали від таких обставин, однак ця пропозиція не була підтримана. З огляду на початок підготовки до НМТ-2026, ми вкотре пропонуємо впровадити більш гнучкі підходи, які дозволять забезпечити рівні умови для всіх вступників. Зокрема, йдеться про можливість автоматичного або спрощеного допуску до додаткової сесії для тих, чиї місця проживання або пункти тестування зазнали обстрілів напередодні іспиту», – пояснила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

З огляду на підготовку до НМТ-2026, у Департаменті пропонують впровадити рішення, що дозволять забезпечити рівні умови для всіх вступників. Зокрема:

  • розробити та впровадити механізм автоматичного або спрощеного (за заявою) надання права на участь у додатковій сесії НМТ для осіб, чиї місця проживання або пункти тестування перебували під масованим обстрілом напередодні іспиту;
  • забезпечити систематичне інформування випускників та їхніх батьків про право перенесення тестування;
  • доповнити типову промову інструктора тимчасового екзаменаційного центру обов’язковим пунктом: до початку виконання завдань нагадувати учасникам про можливість перенесення іспиту на додаткову сесію за станом здоровʼя, зокрема через психоемоційне та фізичне виснаження.

У Департаменті наголошують, що впровадження цих рішень дозволить зменшити соціальну напругу, забезпечити об’єктивність оцінювання та підтримати ментальне здоров’я випускників. 

Раніше столична влада закликала уряд переглянути формат НМТ та можливо його удосконалити через особливості онлайн-навчання після складної зими в Україні.  

Нагадаємо, 5 березня розпочалася реєстрація на проходження Національного мультипредметного тесту (НМТ). Як і в попередні роки, вона відбуватиметься в онлайн-форматі. «Главком» розповів, як зареєструватися на НМТ-2026.

