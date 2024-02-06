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Мовний омбудсмен пояснив, якою мовою вчитель має спілкуватися з учнями під час перерв

Катерина Іванова
glavcom.ua
Мовний омбудсмен пояснив, якою мовою вчитель має спілкуватися з учнями під час перерв
Тарас Кремінь: «Школа є архітектором нашого майбутнього, тому заклади освіти – не місце для подвійних стандартів чи будь-яких мовних спекуляцій»
фото: Gov.ua

Використання недержавної мови під час батьківських зборів, а також виховних годин із школярами й школярками є прямими порушенням мовного законодавста

Учителі під час освітнього процесу мають використовувати державну мову, незалежно від того, якою мовою вони послуговуються в побуті. Таке правило стосується як уроків, так і спілкування педагогів з учнями під час перерв чи виховних годин. Про це в інтерв’ю «Освіторії» розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Омбудсмен зазначив, що його Офіс перед початком навчального року звернувся до Міністерства освіти і науки для роз’яснення, аби зрозуміти, що саме мається на увазі під «мовою освітнього процесу».

Тоді, для уточнення інформації, МОН оприлюднило окремий лист, де, посилаючись на рішення Конституційного Суду України від 16 липня 2019 року про визнання Закону України «Про освіту» таким, що повністю відповідає Конституції України, наголосило, що «українська мова як державна є обов’язковою на всій території України у державній сфері, а також в публічних сферах суспільного життя, зокрема, й у сфері освіти».

МОН зокрема підтвердило: і уроки, і перерви, і розмови в їдальні, під час гуртків, занять спортом, проведення виховних годин та батьківських зборів – усе це є навчальним процесом, відповідно, усе це має відбуватися українською мовою.

«Використання недержавної мови під час батьківських зборів, а також виховних годин із школярами й школярками є прямими порушенням мовного законодавста. Нести відповідальність за це має керівник закладу освіти», – наголосив Тарас Кремінь.

Він також додав, що з особливою увагою треба ставитися до дітей, які стали вимушеними переселенцями. Якщо батьки спілкуються недержавною вдома, дитині може бути складно в школі. Тому варто пильнувати, щоб не допускати цькування на мовному ґрунті.

Стало відомо, що для українських військових створять курси державної мови. Порушення мовного законодавства наразі фіксують як у столиці, так і в багатьох регіонах України.

«Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах Півдня і Сходу. 

Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть вдосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою», – зауважив мовний омбудсмен.

Раніше мовний омбудсмен пояснив, де українці торік найчастіше порушували закон.

За словами омбудсмена, минулого року його секретаріат отримав звернення від громадян щодо 958 інтернет-сайтів, які порушують вимоги Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 

Читайте також: Про мову. Коли українські держслужбовці заговорять українською?
Теги: українська мова вчитель Тарас Кремінь

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