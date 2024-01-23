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Затримання Гринкевича. Мовний омбудсмен зробив зауваження ДБР

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Затримання Гринкевича. Мовний омбудсмен зробив зауваження ДБР
Омбудсмен втрутився в ситуацію через порушення мовних прав громадян
фото з відкритих джерел

Кремінь нагадав, що правоохоронці повинні розмовляти виключно державною мовою

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зробив зауваження представникам Державного бюро розслідувань за російську мову під час затримання Романа Гринкевича в Одесі.

«На застосування недержавної мови представниками правоохоронних органів критикою спалахнули соцмережі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав і звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватися державною мовою. Сподіваюся, що надалі таких інцидентів не буде», – заявив він.

Кремінь нагадав, що відповідно до пунктів 7 та 8 статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», правоохоронці належать до осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Як раніше повідомлялося, затримання Романа Гринкевича сталося в понеділок, 22 січня, в Одесі о 6:50 ранку при спробі виїхати за кордон. За даними слідства, підозрюваний виїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни. 19 січня за клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання.

Нагадаємо, 18 січня ДБР оголосило в ​розшук сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Романа, якого правоохоронці викрили на оборудках із закупівлями одягу для ЗСУ. Згодом Державне бюро розслідувань пояснило, що відразу не могло його заарештувати, оскільки для цього потрібно назбирати достатньо доказів. 

Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

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Теги: Тарас Кремінь ДБР Гринкевич мова

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