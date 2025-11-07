Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У львівському ліцеї отруїлися 9 учнів і вчителька

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
У львівському ліцеї отруїлися 9 учнів і вчителька
У постраждалих виявили симптоми гострої кишкової інфекції
фото з відкритих джерел

Всі постраждалі харчувалися в їдальні одного з львівських ліцеїв, їхній стан середньої важкості

У Львові до лікарні госпіталізували десять осіб, серед них дев’ять дітей та вчителька, через симптоми гострої кишкової інфекції після харчування в шкільній їдальні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб в соцмережі Facebook.

У навчальному закладі Львова впродовж 4–5 листопада учні та вчителька споживали їжу, після чого почали відчувати нудоту, блювання, біль у животі та діарею. Хворих ушпиталили до Львівської обласної інфекційної лікарні. Найменшій постраждалій дитині шість років, найстаршій – 13.

«Діти почали надходити 5 листопада, у цей день госпіталізували двох учнів, 6 листопада – п’ятьох і 7 листопада – ще трьох. Зараз на лікуванні в лікарні перебуває 9 школярів і вчителька», – розповів медичний директор лікарні Андрій Орфін.

Медичний директор лікарні Андрій Орфін розповів, що наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні, їхній стан оцінюють як середньої важкості.

Що стало причиною отруєння – точно невідомо. Фахівці проводять епідеміологічне розслідування. Вони опитують госпіталізованих, з’ясовують, які продукти споживали хворі та особи, які відвідували заклад і не захворіли, а також відбирають зразки харчових продуктів, води і змивів та обстежують працівників закладу.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України зафіксувало три спалахи гострих кишкових інфекцій протягом тижня з 14 по 20 липня. Випадки захворювань зареєстровано у Запорізькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Загалом захворіло 70 осіб, з яких 19 – діти. Усім пацієнтам надано необхідну медичну допомогу в лікарнях. 

У Дніпровському районі Києва було зареєстровано чотири випадки гострої кишкової інфекції серед вихованців одного з дошкільних навчальних закладів. Усі захворілі діти 19 травня були госпіталізовані до столичних медичних закладів, де вони проходять бактеріологічне обстеження для визначення збудника інфекції. Фахівці розпочали епідеміологічне розслідування з метою встановлення джерела та причин виникнення спалаху інфекції.

Читайте також:

Теги: отруєння розслідування харчування Львів кишкова інфекція діти вчитель лікарня

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці провели 18 обшуків за місцем проживання фігурантів справи
Члени організованої групи, які обкрадали помешкання заможних киян, підуть під суд
Вчора, 11:24
Євгенія Базилевич та її доньки Ярина (21 рік), Дарина (18 років) та Емілія (сім років) загинули від російського удару по Львову у 2024 році
Ідентифіковано росіян, причетних до загибелі родини Базилевичів у Львові 4 вересня 2024 року
5 листопада, 16:57
Протиправну діяльність двох мешканців столиці викрили у червні 2025 року
«Продавали» за $500 тис. посаду директора держпідприємства: двоє киян постануть перед судом
29 жовтня, 10:31
Інцидент стався в одному з камерних приміщень «Київського слідчого ізолятора»
У Київському СІЗО заарештований напав на співробітника: деталі інциденту
24 жовтня, 10:11
Транспорт, який грабіжники використовували для проникнення до Лувру був викрадений у його власника, який виставив його на продаж на вебсайті Leboncoin
Зухвале пограбування Лувру: слідство виявило нові докази
21 жовтня, 12:35
Фургон з десятками картин, серед яких була й робота Пікассо, вирушив із Мадрида до Гранади 2 жовтня
Картина Пікассо вартістю $650 тис. зникла дорогою до музею в Іспанії
19 жовтня, 02:49
Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також походження контрафактної продукції
Припинено діяльність мережі, яка продавала контрафактний тютюн по всій країні
17 жовтня, 12:29
Мер звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично
У найближчі дні ймовірна нова атака. Кличко звернувся до жителів Києва
10 жовтня, 17:37
Турецькі актори опинились під підозрою за наркотики
У Туреччині майже 20 популярних артистів затримано у справі про наркотики
9 жовтня, 10:10

Події в Україні

У львівському ліцеї отруїлися 9 учнів і вчителька
У львівському ліцеї отруїлися 9 учнів і вчителька
Росіяни знищили відділення «Нової пошти» у Чугуєві, втрачено понад 500 посилок
Росіяни знищили відділення «Нової пошти» у Чугуєві, втрачено понад 500 посилок
Сибіга розповів, скільки африканців воюють на боці Росії проти України
Сибіга розповів, скільки африканців воюють на боці Росії проти України
Масштабна пожежа в Буковелі: горить готель Premium Club SPA (відео)
Масштабна пожежа в Буковелі: горить готель Premium Club SPA (відео)
Президент повідомив, коли Росія зазнала рекордних втрат на фронті
Президент повідомив, коли Росія зазнала рекордних втрат на фронті
Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символічний подарунок (фото)
Прикордонники вручили Анджеліні Джолі символічний подарунок (фото)

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua