У львівському ліцеї отруїлися 9 учнів і вчителька

Всі постраждалі харчувалися в їдальні одного з львівських ліцеїв, їхній стан середньої важкості

У Львові до лікарні госпіталізували десять осіб, серед них дев’ять дітей та вчителька, через симптоми гострої кишкової інфекції після харчування в шкільній їдальні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб в соцмережі Facebook.

У навчальному закладі Львова впродовж 4–5 листопада учні та вчителька споживали їжу, після чого почали відчувати нудоту, блювання, біль у животі та діарею. Хворих ушпиталили до Львівської обласної інфекційної лікарні. Найменшій постраждалій дитині шість років, найстаршій – 13.

«Діти почали надходити 5 листопада, у цей день госпіталізували двох учнів, 6 листопада – п’ятьох і 7 листопада – ще трьох. Зараз на лікуванні в лікарні перебуває 9 школярів і вчителька», – розповів медичний директор лікарні Андрій Орфін.

Медичний директор лікарні Андрій Орфін розповів, що наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні, їхній стан оцінюють як середньої важкості.

Що стало причиною отруєння – точно невідомо. Фахівці проводять епідеміологічне розслідування. Вони опитують госпіталізованих, з’ясовують, які продукти споживали хворі та особи, які відвідували заклад і не захворіли, а також відбирають зразки харчових продуктів, води і змивів та обстежують працівників закладу.

