Мовний скандал у Чернівцях: вчителька обізвала учня після прохання перейти на українську мову

Вчителька порушила закони України «Про функціонування державної мови» та «Про освіту»

У Чернівецькому ліцеї №5 «Оріяна» вчителька географії під час уроку, коли учень попросив перейти на українську мову, назвала його «скотиною». Інцидент відбувся, коли педагогиня розмовляла з класом російською мовою, попри державну вимогу щодо української як мови освітнього процесу. Про це повідомляє місцеве видання «Молодий Буковинець», пише «Главком».

Відео цього уроку оприлюдили в телеграм‑каналі, і вже після його поширення відреагувало керівництво міста. Зокрема, очільниця управління освіти Чернівців Ірина Ткачук заявила:

«Дванадцятий рік війни… Вчителька, педагогиня, та, хто має нести дітям світло і правду… На прохання учня розмовляти українською мовою називає його «скотиною»! … Я не знаю, як відреагували на це батьки, але переконана, що такі «педагоги» не можуть працювати в українській школі».

Вона також додала, що якщо в учительки лишилась хоча б крапля гідності чи совісті – вона має піти з закладу добровільно вже сьогодні, не чекаючи звільнення.

Крім того, керівниця регіонального відділення Державної служби якості освіти у Чернівецькій областіОксана Палійчук висловилася з жорсткою позицією:

«Тут позиція може бути тільки однозначною – звільнення!», – зазначила вона, звертаючи увагу, що порушені закони України «Про функціонування державної мови» та «Про освіту» (стаття 7, яка передбачає державну мову навчання).

До слова, директорку однієї зі шкіл на Київщині звільнили через порушення мовного законодавства, згідно з яким, мовою освітнього процесу є виключно українська.