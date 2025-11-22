Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мовний скандал у Чернівцях: вчителька обізвала учня після прохання перейти на українську мову

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Мовний скандал у Чернівцях: вчителька обізвала учня після прохання перейти на українську мову
колаж: glavcom.ua

Вчителька порушила закони України «Про функціонування державної мови» та «Про освіту»

 

У Чернівецькому ліцеї №5 «Оріяна» вчителька географії під час уроку, коли учень попросив перейти на українську мову, назвала його «скотиною». Інцидент відбувся, коли педагогиня розмовляла з класом російською мовою, попри державну вимогу щодо української як мови освітнього процесу. Про це повідомляє місцеве видання «Молодий Буковинець», пише «Главком».

Відео цього уроку оприлюдили в телеграм‑каналі, і вже після його поширення відреагувало керівництво міста. Зокрема, очільниця управління освіти Чернівців Ірина Ткачук заявила: 

«Дванадцятий рік війни… Вчителька, педагогиня, та, хто має нести дітям світло і правду… На прохання учня розмовляти українською мовою називає його «скотиною»! … Я не знаю, як відреагували на це батьки, але переконана, що такі «педагоги» не можуть працювати в українській школі». 

Вона також додала, що якщо в учительки лишилась хоча б крапля гідності чи совісті – вона має піти з закладу добровільно вже сьогодні, не чекаючи звільнення.

Крім того, керівниця регіонального відділення Державної служби якості освіти у Чернівецькій областіОксана Палійчук висловилася з жорсткою позицією:

«Тут позиція може бути тільки однозначною – звільнення!», – зазначила вона, звертаючи увагу, що порушені закони України «Про функціонування державної мови» та «Про освіту» (стаття 7, яка передбачає державну мову навчання).

До слова, директорку однієї зі шкіл на Київщині звільнили через порушення мовного законодавства, згідно з яким, мовою освітнього процесу є виключно українська. 

Теги: скандал звільнення вчитель Чернівці українська мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми зазнали поразки на мовному фронті
Ми зазнали поразки на мовному фронті
12 листопада, 10:18
Зранку 5 жовтня у соціальних мережах ширилися відео та інформація, де йдеться, про «мобілізацію вчителя» у Києві
Київський ТЦК прокоментував інформацію про «мобілізацію вчителя на очах у учнів»
5 листопада, 14:28
Орбан заявив, що Туск через «нападки» на Угорщину намагається відвернути увагу від того, що «його воєнна політика провалюється»
Прем’єр-міністри Угорщини та Польщі почубилися в мережі
1 листопада, 20:46
Цьогорічний текст диктанту читала акторка Сумська
Радіодиктант національної єдності 2025: оприлюднено текст для перевірки
29 жовтня, 12:25
Олександр Мороз: Я підсів до Януковича у буфеті, взяв серветку і накидав план…
Олександр Мороз: Я підсів до Януковича у буфеті, взяв серветку і накидав план… інтерв’ю
29 жовтня, 10:45
Обірвані дроти «Суспільного». Післямова до диктанту
Обірвані дроти «Суспільного». Післямова до диктанту
29 жовтня, 07:50
Зеленський: На світі багато народів, але тільки сміливі змогли відстояти свою незалежність
День української писемності та мови: Зеленський звернувся до тих, хто вчить мови попри все
27 жовтня, 14:26
Мова – наш невидимий духовний щит
Мова – наш невидимий духовний щит
27 жовтня, 11:21
Оля Полякова та Михайло Ясинський
Погрожують ще більшими скандалами. Полякова з продюсером написали босам Євробачення
23 жовтня, 16:34

Суспільство

Казкове місто. Фоторепортаж зі Львова
Казкове місто. Фоторепортаж зі Львова
Пам'ять жертв Голодоморів. Зеленський закликав українців запалити свічки о 16:00
Пам'ять жертв Голодоморів. Зеленський закликав українців запалити свічки о 16:00
Безплатне соціальне житло для ВПО. Як стати на облік та які документи подати
Безплатне соціальне житло для ВПО. Як стати на облік та які документи подати
Лещенко пояснив, чому його хейтять у «фейсбуці», і назвав соцмережу, де його люблять
Лещенко пояснив, чому його хейтять у «фейсбуці», і назвав соцмережу, де його люблять
Львів засипало снігом (фото)
Львів засипало снігом (фото)
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Ярослава Саса
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Ярослава Саса

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua