Сійярто використав скандал із плівками НАБУ для тиску на Брюссель

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Сійярто вимагає припинити фінансування України
Фото: Wiktor Dabkowski

Сійярто закликає не відправляти гроші до України через корупцію

Через бурхливу в Україні корупцію потрібно зупинити фінансову допомогу від ЄС, заявив міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто. Про це пише «Главком».

«Брюссель роками фінансував українську державу грошима європейського народу. Тим часом в Україні процвітає корупція, і не дивно, що ніхто досі не бачив точного звіту про витрати коштів, отриманих від ЄС…» – написав він у соцмережі.

Глава угорського відомства вказав на нещодавно опубліковані свідчення корупції у найближчому оточенні Володимира Зеленського.

«І чого ж Брюссель хоче тим часом? Відправити ще більше грошей на Україну, президенту Зеленському, в найближчому оточенні якого нещодавно було розкрито велику корупційну мережу… Час припинити це божевілля, ми повинні припинити відправляти гроші європейського народу на Україну!» – додав Сійярто.

У понеділок НАБУ розпочало масштабну спецоперацію щодо виявлення корупційних схем у сфері енергетики. У телеграм-каналі відомство опублікувало фото зі знайденими при ній сумками, набитими пачками іноземної валюти.

Пізніше журналісти виявили імена усіх фігурантів операції «Мідас», які отримали підозру від НАБУ. 

Раніше журналісти-розслідувачі встановили, що будівництво елітних маєтків у Козині під Києвом, яке обговорював співвласник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (позивний Карлсон) в оприлюднених НАБУ аудіозаписах, пов'язане з колишнім віцепрем'єром Олексієм Чернишовим (псевдо Че Гевара).

Теги: гроші Угорщина скандал корупція Сійярто

