То якого все-таки роду слово «собака»? Мовознавиця пояснила нюанс

То собака «народив» чи «народила»?

Мовознавиця Ольга Васильєва пояснила, що слово «собака» граматично чоловічого роду, хоча може позначати і самця, і самицю. Про це Ольга Васильєва розповіла в рубриці «Мовне питання» «Главкома».

Слово «собака» часто викликає запитання навіть серед філологів через те, що воно може означати як самця, так і самицю тварини. Васильєва роз’яснила, що граматично цей іменник належить до чоловічого роду, і така особливість відповідає нормам української мови.

«Дуже часте запитання. «Собака» – іменник спільного роду, що позначає і самця, і самицю. Але назва цієї тварини в нас має чоловічий рід, на відміну від російської («пропала собака по кличке Дружок»). Однак якщо собака народила, то, звісно, народила вона, а не він», – зазначила мовознавиця.

Нагадаємо, що в українських іменах, на відміну від російських, немає суфікса -ік. Тому правильно казати й писати Толик, Віталик, Славик, Владик, Вадик, Костик, Ростик, Едик, Даник. Це правило нагадала філологиня, українізаторка, літературна редакторка Ольга Васильєва на своїй сторінці у фейсбуці.

Мовознавиця Ольга Васильєва роз'яснила, чому використання виразу «графіки відключень» є лексично некоректним. За її словами, це є калькою з російської мови, де аналогічний вираз також вживається часто, але не відповідає нормам української мови.