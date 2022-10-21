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На війні загинув учитель початкових класів зі Львова

Надія Клочко
glavcom.ua
На війні загинув учитель початкових класів зі Львова
Олександр Коберник загинув 20 жовтня
фото з відкритих джерел

Полеглий герой до війни викладав у ліцеї при Львівській міській раді

Учитель початкових класів ліцею «Просвіта» у Львові Олександр Коберник загинув вчора, 20 жовтня, у бою з російськими окупантами. Про це повідомив начальник управління освіти у Львівській міській раді Андрій Закалюк.

«Я так боявся, що колись мені доведеться це писати… На війні загинув наш вчитель. Мені вдалося лише трохи попрацювати у школі разом з Олександром Коберником. Це людина неймовірної щирості! Людина, яка дарувала щирість і вміла передати це своїм учням. Він був учителем початкових класів, класним керівником у нашому ліцеї «Просвіта» Львівської міської ради. А це зараз – велика рідкість! Учора він загинув у бою з російськими окупантами», – розповів посадовець.

Олександр Коберник, яке зазначив Закалюк, служив на посаді старшого бойового медика. Одразу після повномасштабного вторгнення він пішов на війну.

«Глибоко сумуємо разом з його дружиною, теж учителем, Оленою Коберник та ліцеєм «Просвіта».
Вічна пам’ять нашому Герою», – написав чиновник Львівської міськради.

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Про загибель педагога написав і міський голова Львова Андрій Садовий.

Велика втрата для Львова. На війні загинув вчитель початкових класів Олександр Коберник. Світла пам‘ять і слава герою», – написав він у Facebook.

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Батьки учнів Олександра Коберника також пишуть зворушливі дописи у соцмережі, вшановуючи його пам’ять. Батьки та колеги згадують Коберника як щирого та дбайливого вчителя, якого дуже любили учні.

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Нагадаємо, 8 жовтня у боях за Бахмут загинув директор Попаснянського ліцею № 1 Віктор Шулік. Віктор Шулік пішов боронити українську малечу разом зі своїм сином Денисом, теж учителем. Після війни вони збиралися відновлювати рідну Попасну, яку знищив ворог. І знову відкрити двері ліцею номер 1.

Як відомо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

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Теги: війна Львів учитель

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