Влада Грузії дозволила польоти російській авіакомпанії та вигадала виправдання

До Грузії незабаром полетять літаки з Росії, щоправда, поки що тільки чартерні

Влада Грузії видала дозвіл російській авіакомпанії «Азімут» на виконання польотів у країну. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на Агентство цивільної авіації Грузії.

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За даними грузинської авіаційної влади, перевізник із Росії почне виконувати рейси до республіки з 17 травня. «Вже завершилося вивчення заявки однієї з авіакомпаній, це «Азімут», яка вже з 17 травня може здійснювати польоти», – заявив глава Агентства цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі. Він відразу виправдався, що наразі йдеться лише про чартерні, а не про регулярні рейси між двома країнами.

Раніше у травні російські авіакомпанії попросили Агентство цивільної авіації Мінекономіки Грузії надати дозвіл на польоти до країни. При цьому в агентстві не уточнили, які саме російські авіаперевізники звернулися до грузинської влади.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року. Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Зазначимо, що Росія припинила авіасполучення з Грузією 8 липня 2019 після інциденту за участю депутата Держдуми Сергія Гаврилова. Указ став реакцією влади РФ на «антиросійські» протести у Тбілісі, спричинені візитом до Грузії делегації російських депутатів. Тоді прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков заявив, що заборона буде скасована, коли ситуація в Грузії нормалізується і зникнуть «будь-які загрози для безпеки російських громадян».

10 травня у Тбілісі, столиці Грузії, місцеві протестували проти відновлення прямого авіасполучення з Росією. Акція протесту відбувалась біля міністерства закордонних справ Грузії.