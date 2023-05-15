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Влада Грузії дозволила польоти російській авіакомпанії та вигадала виправдання

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Влада Грузії дозволила польоти російській авіакомпанії та вигадала виправдання
Громадяни Росії зможуть летіти до Грузії літаками
фото з відкритих джерел

До  Грузії незабаром полетять літаки з Росії, щоправда, поки що тільки чартерні

Влада Грузії видала дозвіл російській авіакомпанії «Азімут» на виконання польотів у країну. Про це повідомляють росЗМІ із посиланням на Агентство цивільної авіації Грузії.

За даними грузинської авіаційної влади, перевізник із Росії почне виконувати рейси до республіки з 17 травня. «Вже завершилося вивчення заявки однієї з авіакомпаній, це «Азімут», яка вже з 17 травня може здійснювати польоти», – заявив глава Агентства цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі. Він відразу виправдався, що наразі йдеться лише про чартерні, а не про регулярні рейси між двома країнами.

Раніше у травні російські авіакомпанії попросили Агентство цивільної авіації Мінекономіки Грузії надати дозвіл на польоти до країни. При цьому в агентстві не уточнили, які саме російські авіаперевізники звернулися до грузинської влади.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії. Він перестане діяти 15 травня 2023 року.  Для в'їзду до Росії громадянам Грузії знадобиться документ, що засвідчує особу: паспорт громадянина Грузії, дипломатичний чи службовий паспорт, а також паспорти моряків. Для в'їзду в Росію з метою роботи або навчання на термін більше трьох місяців віза, як і раніше, буде потрібна. Також Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії.

Зазначимо, що Росія припинила авіасполучення з Грузією 8 липня 2019 після інциденту за участю депутата Держдуми Сергія Гаврилова. Указ став реакцією влади РФ на «антиросійські» протести у Тбілісі, спричинені візитом до Грузії делегації російських депутатів. Тоді прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков заявив, що заборона буде скасована, коли ситуація в Грузії нормалізується і зникнуть «будь-які загрози для безпеки російських громадян».

10 травня у Тбілісі, столиці Грузії, місцеві протестували проти відновлення прямого авіасполучення з Росією. Акція протесту відбувалась біля міністерства закордонних справ Грузії.

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Теги: росія акція путін Мінекономіки паспорт навчання прессекретар диктатор Дмитро Пєсков

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