Норвегія підтримала навчання українських пілотів на винищувачах

«Ліберальна партія» зацікавлена у тому, щоб Норвегія також надала Україні винищувачі

Норвегія підтримає навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це заявив міністр оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама, пише NRK.

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«Уряд позитивно ставиться до такої ініціативи. Разом із союзниками та партнерами Норвегія зараз оцінює, який внесок ми можемо зробити навчання українських пілотів», – сказав міністр.

Зазначається, що серед партій у Стортингу (парламент Норвегії - ред.) насамперед «Ліберальна партія» зацікавлена у тому, щоб Норвегія також надала Україні винищувачі.

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«Ми повинні бути впевнені, що західні країни направляють літаки, і заявити про це дуже чітко, тому що це може бути важливим для роз'яснень, необхідних в інших країнах», – сказала лідер партії Гурі Мелбі.

Вона вважає, що Норвегія має передати Україні літаки, якщо це можливо.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомів, що наразі триває підготовка європейських фахівців для навчання українських пілотів на винищувачах F-16, самі тренування ще не розпочалися.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що тренування українських військових на винищувачах F-16 вже почалося.