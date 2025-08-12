Головна Країна Суспільство
День молоді 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
День молоді 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
колаж: glavcom.ua

День молоді - це яскраве свято, яке відзначається в Україні щороку в серпні

12 серпня 2025 року в Україні відзначають на національному рівні міжнародне свято День молоді. В Україні День молоді був встановлений указом президента України № 333/2021 від 28 липня 2021 року. Це свято творчості й натхнення, енергії і запалу, пізнання і самоствердження, любові і романтики. Юність і молодість – це не тільки прекрасні періоди в житті кожної людини, але ще й особливий стан душі. Це час пошуків, відкриттів і реалізації найсміливіших сподівань. Саме вони, сьогоднішні школярі, студенти, молоді робітники, підприємці, науковці, скоро будуть визначати шляхи розвитку країни.

«Главком» підготував добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та листівках.

Зміст

Історія свята

До 2022 року в Україні відзначали День молоді в останню неділю червня. Такий день встановив указ президента від 22 червня 1994 року. Такий час святкування виходив корінням ще з радянської традиції. 

Після російської агресії 2014 року і з бажанням інтегруватися у європейську родину в Україні постало питання перенесення свята на іншу дату.  Тому 28 липня 2021 року президент Володимир Зеленський з урахуванням ініціативи молодіжних рухів і організацій України підписав указ № 333/2021 про перенесення Дня молоді на іншу дату.

У 2024 році свято припадає на 12 серпня.

Традиції День молоді

До війни День молоді був справжнім вибухом енергії та радості, з масштабними фестивалями, запальними концертами, спортивними змаганнями, що об'єднували молодь у спільному святкуванні.

Сьогодні, в умовах війни, ці яскраві моменти дещо пригасли, але дух свята не зник. Молодь знаходить нові форми вираження, організовуючи онлайн-заходи, дотримуючись безпекових норм, але не відмовляючись від можливості бути разом.

День молоді залишається важливою платформою для діалогу, де молоді голоси лунають гучно, обговорюючи нагальні питання освіти, працевлаштування та громадської активності.

Це час, коли молодь демонструє свою небайдужість, беручи участь у благодійних акціях та волонтерських проєктах, доводячи, що навіть у складні часи можна робити світ кращим.

Навіть у 2024 році, коли війна накладає свій відбиток на святкування, День молоді залишається днем єднання та сили.

Це можливість для молодих українців відчути свою важливість, отримати визнання своїх досягнень та зрозуміти, що саме вони є рушійною силою майбутнього відродження України. Нехай цей день наповнить серця молоді надією, оптимізмом та вірою у перемогу!

Привітання з Днем молоді у прозі 

Здійснення мрій, реалізації задумів, повного гаманця грошей та всякої іншої нісенітниці, яку собі побажаєш. Вітаю з Днем молоді.

***

Дівчата та хлопці, вітаю з вашим святом. Нехай буде солодким, як мед, довгим, як китайська стіна, щасливим, як китайський Новий рік. З Днем молоді.

***

Сьогодні – не просто свято, сьогодні день цвіту нації та надії на європейського майбутнього України. Бажаємо молодим дівчатам та хлопцям мирного неба, здійснення мрій та бажань. Щоб все у житті вдавалося просто, проблеми оминали стороною. З Міжнародним днем молоді.

***

Вітаємо юних, зухвалих, креативних з Міжнародним днем молоді. Бажаємо оптимізму повні кишені, усмішок від вуха до вуха, виконання бажань на всі сто, буднів та вихідних з пригодами, здійснення планів без перешкод.

***

Бажаю вам так веселитися, щоб мрії та задуми збулися. Бажаю вам так думати, щоб думки ставали реальністю. Бажаю так жити, щоб згадувати кожну хвилину з усмішкою.

***

Знайди своє свій шлях. Візьми рюкзак і вперед. Тебе чекають незабутні пригоди. Такі, які бувають лише в молодості. Візьми своє та не відпускай, бо так жити можуть лише ті, кому завжди вісімнадцять. Вітаю з Днем молоді.

Привітання з Днем молоді у віршах 

З днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
Й рясним розійдуться дощем.
Хай в серці вогонь не згасає,
Енергія б’є через край!
Хай мудрість потроху зростає,
Щастить в починаннях нехай.

***

Хай у душі цвіте весна,
Та небо буде ясним;
І щоб життя твоє було,
Щасливим та прекрасним,
А в серці твоїм хай завжди,
Горить вогонь кохання,
І хай у цей святковий день,
Здійсняться всі бажання!

***

Ах, молодість! Яка вона багата
На почуття, політ і відкриття.
Вона легка, відважна і крилата
І перед нею ще усе життя!
Ах, молодість! Краса і велич, сила!
Великих звершень в ній передчуття.
Хай щастям щирим вас вона окрилить,
Хай всі тривоги линуть в небуття!

***

Вітаю молодих я серцем,
Тих, у кого з перцем,
Це свято – повний позитив.
Я бажаю перспектив,
Життя щасливий лейтмотив,
Знайти те, що ти шукаєш,
Ну, чого ж ти все чекаєш?

День молоді – привітання у листівках

День молоді 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
День молоді 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День молоді 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День молоді 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День молоді 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5

Суспільство

День молоді 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День молоді 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Львівського олігарха оштрафовано через занедбаний фасад готелю
Львівського олігарха оштрафовано через занедбаний фасад готелю
Загинув у перший день війни, готуючись до бойового вильоту. Згадаймо Юрія Слободяника
Загинув у перший день війни, готуючись до бойового вильоту. Згадаймо Юрія Слободяника
Прикордонники затримали групу з 19 ухилянтів (відео)
Прикордонники затримали групу з 19 ухилянтів (відео)
Дрони атакували Ставрополь: на підприємстві спалахнула пожежа (фото)
Дрони атакували Ставрополь: на підприємстві спалахнула пожежа (фото)
12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

