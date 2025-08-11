Головна Світ Політика
До України з візитом прибув голова МЗС Чехії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
До України з візитом прибув голова МЗС Чехії
Ліпавський: наступні тижні будуть винятковими для чесько-українських відносин
фото: Ян Ліпавський

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський: «Я прибув у свою шосту поїздку до України»

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув з робочим візитом до України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову МЗС Чехії.

«Я прибув у свою шосту поїздку до України з чітким посланням – Чеська Республіка не відмовиться від підтримки українців у боротьбі з російським агресором», – написав дипломат.

Раніше Ян Ліпавський зазначав, що «наступні тижні будуть винятковими для чесько-українських відносин». Він також висловив намір посилити просування чеських економічних інтересів, зокрема в «промисловому серці України» – місті Дніпро.

«Ми суттєво посилимо просування чеських економічних інтересів в Україні, а саме в промисловому серці України – у Дніпрі. У місті, жителі якого також борються за свою батьківщину і за Європу. І так само як Дніпро, Херсон є Європою, Запоріжжя є Європою, Кривий Ріг є Європою.

А Донецьк, Луганськ, Маріуполь і Крим будуть Європою, коли над ними знову майорітиме український прапор, бо Україна – це Європа, і вона веде боротьбу в протистоянні цивілізацій за майбутнє чехів, а також французів, італійців, німців, поляків та багатьох інших народів», – зазначав Ліпавський.

Нагадаємо, міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся з радником прем’єр-міністра Чеської Республіки з питань національної безпеки Томашем Пояром. Під час зустрічі ключову увагу приділили забезпеченню найнагальніших потреб українського війська, зокрема поставкам боєприпасів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дениса Шмигаля.

«Чеська ініціатива стала надзвичайно важливим інструментом постачання снарядів ключових калібрів», – зазначив міністр оборони. Сторони детально обговорили майбутні поставки, включаючи конкретні графіки та плани на поточний 2025 рік та на 2026 рік. Було підкреслено намір розвивати механізми Чеської ініціативи, щоб забезпечити українських воїнів необхідними снарядами.

Теги: Чехія МЗС Україна

