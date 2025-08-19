В Україні набирають популярність автомобілі на «зелених» номерах

Наразі в Україні спостерігається попит не лише на електрокари, а й на гібридні транспортні засоби

В Україні спостерігається зростання популярності електротранспорту. Все більше водіїв обирають автомобілі на «зелених» номерах, надаючи перевагу економічності, технологічності та турботі про довкілля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

За даними відомства, станом на 15 серпня 2025 року, в Україні зареєстровано:

182 005 транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном.

121 392 транспортні засоби – гібриди.

2 074 865 транспортних засобів із двигуном внутрішнього згоряння.

В МВС підкреслюють, що ці цифри показують, що попри повномасштабне вторгнення, українці свідомо обирають енергоефективність та впровадження новітніх технологій.

Для першої державної реєстрації електрокара, придбаного в автосалоні або ввезеного з-за кордону, власнику необхідно звернутись до сервісного центру МВС. Серед обов’язкових документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

митні документи;

договір купівлі-продажу;

сертифікат відповідності завершеного КТЗ;

експертне дослідження (ввезене з-за кордону вживане авто);

довіреність (у разі звернення через уповноваженого представника).

Під час реєстрації у сервісному центрі МВС за електрокаром закріплюються «зелені» номерні знаки і власнику видають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Орієнтовна вартість послуги: для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) – 1306 грн. Сюди входить: послуга – 350 грн, бланк свідоцтва – 606 грн, номерний знак – 350 грн. Додатково сплачується комісія банку.

Нагадаємо, відсутність обов’язкового технічного огляду транспорту в Україні спростила життя безвідповідальним водіям, які їздять без глушників і тим самим порушують громадський спокій. На це звернув увагу віцепрезидент автомобільної федерації України FAU, майстер спорту міжнародного класу у категорії автомобільний спорт та інструктор захисного водіння на автомобілях та мотоциклах Олексій Мочанов у матеріалі «Главкома» «Форсаж» по-київськи. Вуличні гонки у столиці: чому поліція кліпає очима, а влада розводить руками?».