На Київщині 67% учнів повернулися за парти, решта – на дистанційці або канікулах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Сьогодні всі школи та дитячі садки Київської області забезпечені опаленням
фото: Київська обласна військова адміністрація/Telegram

Понад 114 800 дітей навчаються очно у 382 школах, ще 24 299 учнів – за змішаною формою через обмежену місткість укриттів

Із 19 січня освітні заклади Київської області поступово вийшли з канікул. Наразі до навчального процесу повернулися понад 140 тисяч учнів – це 67% від загальної кількості школярів регіону. Про це повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що понад 114 800 дітей навчаються очно у 382 школах, ще 24 299 учнів – за змішаною формою через обмежену місткість укриттів. 75 закладів, у яких навчаються 27 653 учні, тимчасово продовжили канікули або працюють дистанційно.

«Сьогодні всі школи та дитячі садки Київської області забезпечені опаленням. В області функціонують 635 закладів загальної середньої освіти та 744 заклади дошкільної освіти. Понад 65% закладів освіти мають індивідуальні системи опалення – це 387 шкіл, з яких 140 працюють на газі, 261 – на твердому паливі, ще 14 використовують комбіновані системи», – йдеться у повідомленні.

Також встановлені 1912 генераторів резервного живлення – 1123 у школах та 789 у дитсадках. Є запаси пального, що дозволяє забезпечувати безперебійну роботу під час тривалих відключень електроенергії.

Також 35 закладів освіти оснащені сонячними панелями потужністю від 10 до 51 кВт. У цих школах і ліцеях навчається понад 12,5 тисячі дітей, ще 7,3 тисячі вихованців – у дитячих садках. Цього року заплановано розширити цю мережу щонайменше ще на 20 закладів освіти.

Раніше повідомлялося, що на Київщині не продовжуватимуть зимові шкільні канікули до 1 лютого. Учні мали вийти на навчання у понеділок, 19 січня. У школах столиці зимові анікули продовжено до 1 лютого.

Теги: діти Київщина школярі

