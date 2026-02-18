Сезон сплячки завершено: у парку «Синевир» прокинулися ведмеді (фото)

У Національному природному парку «Синевир» на Закарпатті зафіксували перших клишоногих, які прокинулися після зимового сну

У реабілітаційному центрі бурого ведмедя, що у Національному природному парку «Синевир», після зими почали прокидатися ведмеді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис парку у соцмережі.

Співробітники парку зазначають, що частина мешканців центру почала поступово виходити зі стану зимової сплячки.

«Сьогодні зима ще тримає гори в прохолодних обіймах, однак у Реабілітаційному центрі бурого ведмедя Національного природного парку «Синевир» уже відчувається подих весни. Частина мешканців центру почала поступово виходити зі стану зимової сплячки – цього року вона виявилася коротшою та менш глибокою, ніж зазвичай», – йдеться у дописі.

У «Синевирі» почали прокидатися бурі ведмеді фото: парк «Синевир»

Співробітники оприлюднили світлини, на яких видно, як ведмеді гріються на першому лютневому сонці. Фахівці зазначають, що після тривалого сну тварини поводяться спокійно, але потребують особливого раціону для відновлення сил.

У «Синевирі» почали прокидатися бурі ведмеді фото: парк «Синевир»

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернувся до киян і представників бізнесу із закликом допомагати безпритульним тваринам, які особливо страждають від холоду, нестачі їжі та води.

За його словами, у складних умовах війни випробування проходять не лише люди, а й тварини, які повністю залежать від людської турботи. Він закликав містян залишати теплу воду, підгодовувати собак і котів, а за можливості пускати їх у теплі приміщення.