Напад із ножем у київській школі: подробиці замаху від прокуратури та стан потерпілих

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер

Підлітку, який у Києві з ножем напав на вчительку й однокласника, повідомили про підозру у замаху на життя двох людей
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Прокуратура встановила, що учень заздалегідь підготував балаклаву, шолом та два ножі для скоєння злочину

Правоохоронці розкрили деталі кривавого інциденту в одній зі шкіл столиці, де учень дев'ятого класу з ножем напав на вчительку та однокласника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що напад не був спонтанним. що 12 січня 2026 року зранку підозрюваний прийшов до школи, де навчається, з рюкзаком, у якому приніс балаклаву, шолом та два ножі, завчасно підготовлені для вчинення злочину.

У приміщенні вбиральні він одягнув балаклаву та шолом й пішов до дверей класу, де вже почався урок. Там підліток почав бити ногами та руками у двері. Коли вчителька відчинила їх, хлопець почав завдавати їй удари ножем. Після цього він завдав кілька ударів своєму однокласнику, що сидів за другою партою.

Поранивши вчительку та однокласника, нападник вибіг у вбиральню, зняв балаклаву та шолом й почав завдавати ножові поранення собі.

Наразі і вчителька, і учень перебувають у лікарні. Їхній стан оцінюється як тяжкий. Сам нападник також перебуває під медичним наглядом, але під вартою правоохоронців.

«Заступником керівника Київської міської прокуратури Антоном Єфімовим 14-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні замаху на життя двох людей. Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України», – повідомили в прокуратурі.
Прокурори вже готують клопотання до суду про обрання підлітку найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, 12 січня в одній зі шкіл Києва стався надзвичайний інцидент. Учень закладу зчинив напад на вчительку й однокласника з використанням холодної зброї. Столична поліція відкрила кримінальне провадження щодо неповнолітнього, який сьогодні вранці скоїв напад із ножем на вчительку та свого однокласника. Дії підлітка кваліфіковані як замах на вбивство



