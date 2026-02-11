Поплавський прокоментував втрату посади ректора Університету культури

Михайло Поплавський керував закладом понад 30 років

Михайло Поплавський відреагував на рішення міністра освіти і науки Оксена Лісового змінити очільника Київського національного університету культури і мистецтв. Інформацію про те, що Поплавський залишає посаду, першим оприлюднив «Главком».

Багаторічний ректор КНУКіМ наголосив, що Університет культури є «найуспішнішим проєктом його життя». «Майже за 33 роки ректорства ми з командою створили найкращий мистецький заклад вищої освіти в Україні – Університет майбутнього. Найкращі майстри курсів, престижні спеціальності, зіркові викладачі були міцною основою для подальших змін та все це робилось виключно для наших студентів. Вони – серце Університету культури, яке продовжуватиме битись попри все», – заявив він.

Нагадаємо, Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) отримав нового керівника. Виконувачем обов’язки президента вищого навчального закладу замість 76-річного Михайла Поплавського буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький. «Главком» сьогодні першим повідомив про це та оприлюднив відповідний наказ Міністерства освіти і науки України.

Як відомо, Поплавський очолював КНУКіМ з 1995 по 2014 роки. За роки його керівництва інститут став університетом, було відкрито докторантуру, розширився спектр спеціальностей.

З 2015 року посада ректора в КНУКіМ йменується як «президент», яку й обіймав Поплавський. У 2021 році він був переобраний на посаду, яку і зберігав досі. Вже у 2023 році артист заявляв, що хоче передати посаду «молодому ректору», бо для кожного артиста головне «своєчасно піти зі сцени під аплодисменти».

До слова, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що зміна очільника Київського національного університету культури і мистецтв є необхідною для забезпечення реальної виборності, дотримання етичних стандартів у вищій освіті. За його словами, багаторічне перебування Михайла Поплавського на посаді ректора виходить за межі здорової управлінської змінюваності.