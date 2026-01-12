Головна Київ Новини
Замах на вбивство у київській школі: поліція розслідує зв'язок нападника зі спецслужбами РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Замах на вбивство у київській школі: поліція розслідує зв'язок нападника зі спецслужбами РФ
фото: Національна поліція Укрвїни

Під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування із ймовірно ворожими спецслужбами

Столична поліція відкрила кримінальне провадження щодо неповнолітнього, який сьогодні вранці скоїв напад із ножем на вчительку та свого однокласника. Дії підлітка кваліфіковані як замах на вбивство.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Слідство встановило, що сьогодні зранку учень 9 класу під час перебування у навчальному закладі у вбиральні вдягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу та напав із ножем на 39-річну класну керівницю й 14-річного однокласника.

Каска і ніж, які використовував нападник
Каска і ніж, які використовував нападник
фото: Національна поліція України

За даними поліції, попередньо у неповнолітнього діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки – колото-різані рани рук та живота. Обох потерпілих госпіталізовано, встановлюється ступень тяжкості спричинених їм тілесних ушкоджень.

Евакуація пораненого зі шкільного закладу
Евакуація пораненого зі шкільного закладу
фото: Національна поліція України

«Після скоєного 14-річний нападник зачинився у вбиральні та ножем спричинив собі поранення руки та живота», – додали у поліції.

Наразі неповнолітній перебуває у лікарняному закладі, де йому надається необхідна медична допомога.

За вказаним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Кримінального кодексу України — замах на вбивство двох та більше осіб.

В межах досудового розслідування встановлюватиметься мотив скоєння злочину. Крім того, під час слідчих дій в телефоні підозрюваного правоохоронці виявили листування із ймовірно ворожими спецслужбами. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 12 січня, в одній зі шкіл Києва стався надзвичайний інцидент. Учень закладу зчинив напад на вчительку й однокласника з використанням холодної зброї.

Теги: Київ школа вбивство слідство напад розслідування поліція школярі поранення

