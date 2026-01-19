Столичні школи тимчасово не працюють, на Київщині навчання триває: що із садочками

Прийом дітей до дитсадків здійснюється лише в тих закладах, де є тепло, електроенергія та можливість дотримання безпекових умов

Зимові канікули у київських школах офіційно продовжено до 1 лютого 2026 року

Із сьогоднішнього дня школи в Києві тимчасово не працюють. Таке рішення ухвалила міська влада через складну ситуацію з енергопостачанням та теплом у столиці після масованих атак і запровадження екстрених відключень електроенергії. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомив під час пленарного засідання Верховної Ради 16 січня міністр енергетики, перший віце-прем’єр міністр України Денис Шмигаль, зимові канікули у київських школах офіційно продовжено до 1 лютого 2026 року. За словами очільника Міненерго, таке рішення є стратегічним кроком для підтримки енергосистеми міста.

Водночас у Київській області заклади загальної середньої освіти продовжують працювати у звичному режимі.

Міністерство освіти повідомляє, що через наслідки надзвичайної ситуації уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Заклади дошкільної освіти столиці працюють у звичному режимі. Батьків закликають тримати зв'язок з представниками закладів освіти, користуватися виключно офіційними київськими джерелами інформації – повідомленнями КМДА, Департаменту освіти та районних адміністрацій. Якщо батьки приймають рішення вести дітей до садочків, варто дотримуватись загальних рекомендацій: одягати дітей відповідно до погоди, враховуючи, що в закладах освіти може бути прохолодніше, переглядати склад «тривожної торбинки», довіряти офіційній інформації, бути на зв’язку у визначених месенджерах або групах.

На Київщині дошкільні заклади продовжують роботу, однак рішення про формат їхньої діяльності ухвалюється на рівні окремих громад залежно від ситуації з енергозабезпеченням.

Нагадаємо, 15 січня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що у зв'язку зі складною енергетичною ситуацією київські заклади освіти мають продовжити або встановити зимові канікули до 1 лютого. За словами Свириденко, продовження канікул мають організаційно забезпечити Міністерство освіти і Київська міська держадміністрація (КМДА). Рішення не поширюється на дитячі садки.

Зимові канікули в Києві для школярів тривали з 25 грудня по 11 січня включно. За цей час сталися масовані атаки Росії по енергетиці.

Російська Федерація 13 січня атакувала теплову електростанцію ДТЕК. Через ворожий обстріл суттєво постраждало енергообладнання.

Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Служба безпеки зібрала необхідну доказову базу, яка підтверджує, що російські удари по енергетиці є послідовною політикою Кремля, спрямованою на знищення українського народу, та мають ознаки злочинів проти людяності.

До слова, останній дзвоник у столичних школах пролунає 29 травня 2026 року. У червні 2026 року для школярів заплановані компенсаторні заняття та індивідуальні консультації.