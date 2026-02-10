Головна Країна Наука та освіта
Міністр освіти пояснив, чому потрібно міняти Поплавського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Міністр освіти пояснив, чому потрібно міняти Поплавського
Михайло Поплавський з 1995 по 2014 роки був ректором вишу
Лісовий: Коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що зміна очільника Київського національного університету культури і мистецтв є необхідною для забезпечення реальної виборності, дотримання етичних стандартів у вищій освіті. За його словами, багаторічне перебування Михайла Поплавського на посаді ректора виходить за межі здорової управлінської змінюваності. Інформацію про те, що Поплавський залишає посаду, першим оприлюднив «Главком».

«Днями у президента (читайте – ректора) Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського завершився строк дії контракту. Юридично і фактично Михайло Поплавський керував закладом понад 30 років. Коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності», – йдеться у дописі.

Міністр наголосив, що посада ректора є строковою та виборною формою відповідальності перед академічною спільнотою. За його словами, навіть за наявності юридичних підстав для подальшого управління закладом у таких випадках виникають серйозні питання щодо етики, управлінської культури та відповідності інтересам самого університету.

«На жаль, ми мали практику, яка дозволяла внаслідок різноманітних юридичних маневрів зберігати за собою посаду ректора чи значний вплив на університет попри законодавчі обмеження. У квітні 2023 року Михайло Поплавський сам публічно заявляв про те, що важливо, щоб в університет прийшов новий керівник. Я вважаю, що саме зараз настав момент підтвердити ці слова», – зазначив міністр освіти.

Лісовий також зазначив, що публічний стиль і тон, які протягом років транслював Поплавський, на його переконання, сформували викривлене уявлення про роль культурної інституції та про українську культуру загалом.

«Натомість протягом років ім’я керівника неодноразово фігурувало у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті. Крім того, окремо викликає питання щодо можливого конфлікту інтересів – поєднанням керівництва державним університетом і діяльності пов’язаного приватного закладу освіти. Я вважаю, що університет культури має бути прикладом етичних стандартів, а не постійним джерелом дискусій про них. Міністерство освіти і науки України призначило виконувача обов’язків керівника закладу, який має організувати проведення відкритих і конкурентних виборів – реальних, об’єктивних і позбавлених впливу», – підсумував Лісовий.

Нагадаємо, Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) отримав нового керівника. Виконувачем обов’язки президента вищого навчального закладу замість 76-річного Михайла Поплавського буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький. «Главком» сьогодні першим повідомив про це та оприлюднив відповідний наказ Міністерства освіти і науки України.

Теги: Михайло Поплавський Оксен Лісовий університет

